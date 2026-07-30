Trener Pafosa: Vjerovao sam da možemo okrenuti jer Hajduk nije bolji, a na Poljudu je imao puno sreće

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4:0 od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3:0, a konačnih 4:0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Utakmicu je prokomentirao trener Pafosa Sa Pinto.

- Osjećam se izvrsno. Ova utakmica će svima ostati u pamćenju. Hajduk je kvalitetna ekipa i klub s puno povijesti. Pokazali su kvalitetu u prvoj utakmici. Imali smo odličan tjedan pripremanja. Trebamo biti momčad poput one prošle sezone u Kupu. Jako sam samopouzdan da možemo ići daleko. Jako sam ponosan na igrače i stožer. Navijači su također bili sjajni - rekao je Sa Pinto, prenosi Dalmatinski portal.

Trener Pafosa najavljivao je prolazak.

- Vjerovao sam. Tamo smo izgubili ne zato što su bolji od nas, nego zato što su postigli dva pogotka iz tri udarca. Imali su puno sreće na Poljudu. Vjerovao sam da imamo kvalitetu preokrenuti, poznajem svoje igrače. Novi igrači trebaju se još adaptirati. Znaju moje karakteristike, stil komunikacije, kako pripremam utakmice... Nismo pratili plan igre na Poljudu. Znao sam da ćemo biti puno bolji. Zaslužili smo ovu veliku pobjedu.