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TRENER RIJEKE

Matjaž Kek: Volim kada igrači pokažu karakter i potuku se kada je potrebno

Matjaž Kek za vrijeme utakmice Slovenije
Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
30.07.2026.
u 23:01
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– Mislim da smo zasluženo prošli. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo imali malo previše respekta prema njihovom načinu igranja. U pravom trenutku smo dali gol. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kada je potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu.

Nogometaši Rijeke osigurali su plasman u 3. kolo kvalifikacija Konferencijske lige, nakon utakmice svoja razmišljanja podijelio je i Matjaž Kek, trener Rijeke.

– Mislim da smo zasluženo prošli. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo imali malo previše respekta prema njihovom načinu igranja. U pravom trenutku smo dali gol. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kada je potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, sad odmah se okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je jako bitno, rekao je Matjaž Kek nakon pobjede protiv Derry Cityja zahvalivši navijačima na podršci pozvavši sve na otvaranje prvenstva protiv Rudeša.

– Meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Želim samo da Rujevica bude puna u nedjelju, čestitke igračima danas na pobjedi, oni su to izborili na terenu. Hvala Armadi i svim navijačima koji su doputovali, mislim da su i oni zadovoljni prolaskom. Znamo svi da možemo bolje i da ćemo biti bolji kako vrijeme prolazi sa svakim treningom, rekao je Matjaž Kek.
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Rijeka Matjaž Kek

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