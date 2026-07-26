Norris pobijedio u Mađarskoj, Verstappen drugi, Ferrari razočarao

Nakon burnih kvalifikacija Formule 1 u Mađarskoj, očekivali smo i uzbudljivu nedjeljnu utrku na Hungaroringu, a to smo i dobili. Baš kao i u kvalifikacijama sve je otišlo na stranu Landa Norrisa (a umalo i na stranu Oscara Piastrije sve do 56. kruga kada je morao odustati) koji je posljednjih nekoliko utrka sve stabilniji i brži nakon prvih značajnijih McLarenovih nadogradnji ove sezone, a to su sada i potvrdio pa je Norris na Hungaroringu slavio svoju pobjedu, i to je prvi put ove sezone da nije pobijedio bolid Mercedesa ili Ferrarija. Dakle, to je prva pobjeda McLarena ove sezone u posljednjoj utrci uoči ljetne pauze nakon što su lani slavili oba naslova i vozača i konstruktora.

Drugo mjesto pripalo je Nizozemcu Maxu Verstappenu iz Red Bulla, koji se pomalo mučio kroz cijeli vikend, ali zadržao je dobar pritisak prema vodećima i ugrabio na kraju maksimalno koliko je mogao izvući. Treće mjesto pripalo je mladom Talijanu i vodećem u svjetskom poretku Kimiju Antonelliju koji je tako na kraju zapravo napravio dobar "damage control" na utrci za koju se znalo da baš i ne odgovara Mercedesovim bolidima.

A uoči vikenda predviđalo se da bi Ferrari trebala biti ta momčad koja će dominirati u Mađarskoj, a na kraju su se Hamilton i Leclerc morali zadovoljiti tek četvrtim i petim mjestom na utrci. Nevolje za Ferrari krenule su zapravo u završnom krugu kvalifikacija u subotu kada su podbacili i Leclerc i Hamilton. Njih su dvojica u nedjelju među rijetkima krenuli sa soft gumama, s tim da je Lerclerc uzeo korištene, a Hamilton nove jer su svi drugi od vodećih već ranije potrošili setove softa. Na kraju im nije pomogla ta strategija, nisu uspijevali uhvatiti brze McLarene, a još slabijih pozicija spasio ih je tek Piastri svojim odustajanjem. Vikend je posebno teško pao Lewisu Hamiltonu. On obožava ovu stazu i svi su očekivali da bi ovdje mogao doći i do pobjede, ali prvo mu je Norris oteo pole poziciju, a onda je i svoju 2. poziciju u kvalifikacijama izgubio zbog kazne od 3 mjesta. Na kraju je i u završnici utrke u nedjelji dobio kaznu pa je propao i plan da ugrozi trećeplasiranog Antonellija...

Odmah na startu u nedjelju Leclerc se našao u problemima jer su se i Piastri i Verstappen odlično probijali, Piastri je čak izbio na prvo mjesto, dobro je krenuo i Norris makar je izgubio jednu poziciju. Verstappen je također u 1. krugu prošao Leclerca koji je dosta brzo pao s 2. na 5. poziciju. Hamilton je držao priključak za Verstappenom koji je brzo počeo javljati osjetnu degradaciju stražnjih guma. Još gori start od Leclerca imao je George Russel kojem je bolid ostao bez snage i umalo se ugasio pa je odmah na startu potonuo za 10-tak mjesta.

Hamilton je već u 14. krugu otišao u boks, na što su odmah u sljedećem krugu reagirali iz Red Bulla, ali trenutak prekasno jer se Max vratio na stazu iza Lewisa. Obojica su prešla na hard gume. No, Verstappen se neda tako lako, Max je odmah krenuo u lov na Britanca i u 16. krugu prestigao je maltene u jednom potezu prvo Lawsona pa potom Hamiltona s unutarnje strane u 1 zavoju nakon ciljne ravnine. Dobar dio utrke je još trebao prijeći da bi se Hamilton opet našao ispred Verstappena...

McLaren je obojicu vozača poslao u boks u 17. krugu, prvo Piastrija pa potom Norrisa. Činilo se da će većina vozača ići na preporučenu strategiju sa dvije izmjene guma. Ali, Antonelli je ipak dulje ostao vani pa se Piastri uključio radio vezom i upozorio svoj boks da će Kimi vjerojatno tražiti svoje šanse samo jednom izmjenom guma. George Russel je također u tim trenucima ostajao na stazi. Antonelli je otišao u boks u 23. krugu i uzeo hard gume što je, pak, vratilo Piastrija na čelnu poziciju, ispred Norrisa, Verstappena, Hamiltona i Leclerca u tim trenucima. Russel je išao u box tek u 28. krugu, također je uzeo hard gume i izgledno je na strategiji samo jednog ulaska u boks.

U 31. krugu Hamilton je otišao po drugi puta u boks, a Charles Leclerc je u tim trenucima radio vezom pitao svoj tim može li on nešto drugačije napraviti sa strategijom. Piastri je išao u boks u 34. krugu pa je Norris preuzeo vodstvo, ispred Verstappena i Leclerca. Leclerc je otišao u boks u 37. krugu, puno toga se u tom dijelu utrke još nije moglo sa sigurnošću reći kako će ova utrka završiti. Norris je s vodeće pozicije i otišao po drugi put u boks u 40. krugu, a iz boksa se vratio ispred Piastrija koji je imao bliski susret sa Sainzom. Verstappen je otišao u boks u 42. krugu, ali nije izabrao hard gume, nego korišteni soft. Vodeći je u tim trenucima bio Antonelli koji je bio samo jednom u boksu, ispred Norrisa i Piastrija. To se brzo osjetilo u kvaliteti guma pa je Norris bez problema prestigao Antonellija i vratio vodeću poziciju.

Antonelli je ipak morao ići i drugi put u boks zbog degradacije guma, to se dogodilo u 54. krugu. A da je pričekao još malo mogao je bolje proći, jer samo dva kruga poslije Oscar Piastri je morao odustati od utrke nakon što mu se pokvario mjenjač, a prije toga nije imao ni pretjerao dobro zaustavljanje u boksu... McLaren je definitivno dobio na brzini zadnjih nekoliko utrka, ali očito se i dalje muče s pouzdanošću bolida jer im se već više puta ove sezone događalo da njihovi bolidi nisu uspijevali izdržati do kraja utrke. Do kraja utrke nije više bilo dramatičnih preokreta, Hamilton je pokušavao uloviti Antonellija kojem je bio jako blizu, ali je onda Lewis još jednom ovog vikenda dobio kaznu od pet sekundi.

Na kraju još jedan udarac za Ferrari je što se nisu domogli postolja, a imali su najbrže odvezen krug na stazi (Leclerc)...