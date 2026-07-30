FOTO Je li ovo dokaz da je lav bio agresivan prema lavici i ranije? 'Pogledajte joj rane od ugriza'

Nakon što je Zoološki vrt Grada Zagreba potvrdio da je lavica Tayri uginula nakon napada mladog lava Ugande, na slučaj je reagirao Pokret za životinje, koji odgovornost pripisuje ZOO-u i traži ostavku ravnatelja Ivana Cizelja.

U protestnoj noti upućenoj Gradu Zagrebu, Zoološkom vrtu i Državnom inspektoratu iz Pokreta za životinje tvrde da je riječ o propustima u skrbi za dvije životinje. Posebno dovode u pitanje tvrdnju ZOO-a da su se Uganda i Tayri dobro slagali te da prije napada nije bilo naznaka koje bi upućivale na mogućnost takvog događaja.

Lav i lavica Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zoološki vrt ranije je objavio da su Uganda i Tayri uspješno spojeni 10. srpnja u pomoćnom prostoru, nakon čega su od 21. srpnja zajedno boravili u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo. Iz ZOO-a su naglasili da su upoznavanje i spajanje lavova od početka pratili nizom sigurnosnih mjera te da među divljim životinjama dolazi do sukoba koji su dio njihova prirodnog ponašanja.

No iz Pokreta za životinje tvrde da su posjetitelji već prvoga dana spajanja svjedočili agresivnom ponašanju Ugande prema Tayri. Kao dokaz prilažu videozapis snimljen 10. srpnja te fotografije za koje tvrde da pokazuju ponašanje lavice u danima nakon njihova spajanja.

Prema njihovim navodima, na snimci se vidi kako Uganda napada Tayri, dok se ona baca na leđa i pokazuje podčinjenost. Posjetitelji su, tvrde iz udruge, kasnije primjećivali da je lavica često ležala na kamenu, dok je Uganda nervozno kružio oko nje. Fotografije koje su poslali prikazuju, prema njihovom tumačenju, Tayri kako oprezno prati gdje se nalazi drugi lav prije nego što siđe s kamena.

„Kako to nisu vidjeli timaritelji i stručno osoblje Zoološkog vrta, navodno su njihovi prostori nadzirani videokamerama?“ pitaju iz Pokreta za životinje. Također traže da veterinar koji je proglasio smrt lavice potvrdi ili demantira tvrdnje pojedinih građana o mogućim ugrizima koje su, kako navode, uočili na fotografijama.

Foto: Pokret za životinje

Iz udruge smatraju da su Uganda i Tayri trebali biti razdvojeni ako ih nije bilo moguće sigurno držati zajedno. „Mi laici bismo rekli da lavovi nisu kliknuli, a zaposlenici Zoološkog vrta Grada Zagreba su ih na silu željeli združiti“, navode u protestnoj noti. Pokret za životinje istodobno dovodi u pitanje i sam koncept držanja divljih životinja u zoološkim vrtovima, no ističe da je, nakon što se ZOO uključio u Europski uzgojni program, lavovima trebalo osigurati odgovarajuću skrb i sigurnost.

Uganda i Tayri u Zagreb su stigli upravo u sklopu tog programa, s ciljem uzgoja ugrožene sjeverne populacije afričkog lava. Prema podacima ZOO-a, u divljini je preostalo oko 250 jedinki te populacije, zbog čega je njihov uzgoj pod ljudskom skrbi važan za očuvanje vrste. Zoološki vrt zasad navodi da će, u suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija, pokušati utvrditi okolnosti koje su dovele do smrtonosnog napada. Nakon što su djelatnici doznali za napad, poduzeli su, kako tvrde, sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja.