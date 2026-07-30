Proglašeni auti s najboljim omjerom cijene i kvalitete: Neočekivan SUV zasjeo na vrh ljestvice

Automobilski portal Carwow proveo je opsežno istraživanje u potrazi za odgovorom na vječno pitanje koji automobil nudi najbolju kupovinu kada se u obzir uzmu cijena, kvaliteta i ukupni troškovi posjedovanje. U sklopu najnovijeg izdanja ankete Driver Power, više od sto tisuća vozača iznijelo je svoja iskustva i mišljenja, a rezultati su na vrh liste postavili jedno ime koje mnogima možda nije prvo na pameti. Pobjednikom je proglašen MG HS, prostrani SUV kinesko-britanskog brenda koji je dostupan kao hibrid, ali i u popularnoj plug-in hibridnoj verziji. Vlasnici su u svojim ocjenama bili gotovo jednoglasni, ističući kao ključne prednosti izdašnu prostranost, visoku razinu udobnosti, iznenađujuće ekonomičnu potrošnju goriva te, najvažnije, vrlo pristupačnu cijenu u usporedbi s konkurencijom u svojem segmentu.

Analitičari portala Carwow detaljnije su pojasnili uspjeh ovog modela, navodeći kako MG HS nudi paket koji je teško nadmašiti. "Prvo mjesto zauzeo je MG HS. Ovaj SUV nudi mnogo prostora, bogatu opremu i dostupan je u plug-in hibridnoj verziji s odličnim električnim dosegom, što ga čini praktičnim za svakodnevne gradske vožnje. S druge strane, nije osobito zabavan za vožnju, a multimedijski sustav zna biti kompliciran za korištenje. Ipak, to nije spriječilo vlasnike da ga ocijene kao automobil koji pruža iznimnu vrijednost za uloženi novac", stoji u izvješću Carwowa. Upravo ta formula - davanje prioriteta praktičnosti i opremi nad dinamičkim performansama - pokazala se kao dobitna kombinacija za velik broj europskih kupaca koji traže pouzdan i isplativ obiteljski automobil.

Odmah iza neočekivanog pobjednika plasirala su se dva modela rumunjske Dacije, brenda koji je već godinama sinonim za pristupačnost i dobru vrijednost. Drugo mjesto na ljestvici zauzeo je hatchback model Sandero, kojeg su vozači pohvalili zbog iznimne praktičnosti i jednostavnosti vožnje, čineći ga idealnim izborom za gradske gužve i svakodnevne obaveze. Kao glavne mane izdvojeni su skromnija tehnološka oprema u usporedbi s rivalima te činjenica da osnovna verzija djeluje prilično jednostavno i ogoljeno. Na trećem mjestu našao se njegov veći "rođak", popularni SUV Duster, ocijenjen kao odličan obiteljski automobil za uloženi novac. Pozitivne ocjene dobio je i zbog svojih sposobnosti vožnje izvan asfalta, što mu daje dodatnu svestranost. Najveća zamjerka vlasnika odnosi se na to što Duster još uvijek nije dostupan u plug-in hibridnoj verziji, što ga stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na elektrificiranu konkurenciju.

Uspjeh Dacijinih modela u ovoj anketi samo je potvrda njihove dominacije u segmentu cjenovno pristupačnih vozila. Popularnost Dustera nedavno je okrunjena i prestižnom titulom "AUTOBEST - Best Buy Car of Europe 2025", gdje je treća generacija ovog SUV-a nadmašila jaku konkurenciju. To je drugi put da Duster osvaja ovu nagradu, nakon što je prva generacija slavila još 2011. godine. Istovremeno, Dacia Sandero je prema prodajnim rezultatima bio najprodavaniji automobil u Europi tijekom 2024. godine, s gotovo 250.000 isporučenih primjeraka. Takvi rezultati jasno pokazuju da se europski kupci, suočeni s ekonomskom neizvjesnošću i rastućim troškovima života, sve više okreću brendovima koji nude pouzdanost i funkcionalnost bez nepotrebnog luksuza.

Objava istraživanja kompanije Carwow, koje je poseban naglasak stavilo na omjer cijene i kvalitete automobila, dolazi u trenutku kada su vozači diljem Europe, a posebno u Velikoj Britaniji, ponovno pogođeni značajnim rastom troškova vožnje. Glavni uzrok novog vala poskupljenja su obnovljene geopolitičke napetosti. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca odobrio nove vojne napade na Iran, cijena sirove nafte na svjetskim tržištima ponovno je naglo porasla, što se izravno odrazilo i na cijene goriva na benzinskim postajama. Troškovi punjenja spremnika tako su dosegnuli razinu koja nije zabilježena još od sredine lipnja, stvarajući dodatan pritisak na kućne budžete.

Na ozbiljnost situacije upozorio je i Simon Williams, šef odjela za politiku britanske automobilske udruge RAC, koji je 24. srpnja izrazio zabrinutost da bi daljnja eskalacija sukoba mogla dodatno povećati cijenu benzina i dizela. "Nakon što je cijena nafte prvi put poslije dva mjeseca premašila granicu od 100 dolara za barel, cijene goriva na postajama ponovno su porasle i vratile se na razinu iz sredine lipnja, za koju smo se nadali da je iza nas. Ukoliko se sukobi uskoro ne okončaju, teško je očekivati da cijena benzina neće dosegnuti novi maksimum potaknut ratom s Iranom", izjavio je Williams, apelirajući na vozače da se pripreme na moguće nove udare na svoje novčanike.

U međuvremenu su borbena djelovanja privremeno obustavljena, što je unijelo dozu kratkotrajnog olakšanja i donekle smirilo tržište nafte. Ipak, situacija je i dalje vrlo napeta i neizvjesna. Predsjednik Trump upozorio je da bi Sjedinjene Američke Države ponovno mogle upotrijebiti vojnu silu ukoliko diplomatski pregovori s Iranom ne budu uspješni. Takva neizvjesnost održava visoku razinu rizika na tržištu, a vozači s pravom strahuju da bi svaki novi incident mogao pokrenuti novu spiralu poskupljenja goriva, čineći automobile koji nude ekonomičnost i nisku potrošnju, poput pobjednika Carwowove ankete, još poželjnijom robom.