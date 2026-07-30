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UGOVOR NA DVIJE GODINE

John Stones nakon 10 godina napustio Manchester City i potpisao za Inter

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 23:45
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Stones je s građanima osvojio čak 17 trofeja te je upisao 295 nastupa za momčad iz Manchestera. Inače, bio je drugi igrač kojega je na Etihad doveo Josep Guardiola, koji je također ovoga ljeta napustio klub.

Stoper engleske nogometne reprezentacije, 32-godišnji John Stones nakon punih 10 godina napustio je redove Manchester Cityja te će karijeru nastaviti u talijanskom prvaku Interu iz Milana s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Stones je s građanima osvojio čak 17 trofeja te je upisao 295 nastupa za momčad iz Manchestera. Inače, bio je drugi igrač kojega je na Etihad doveo Josep Guardiola, koji je također ovoga ljeta napustio klub.

U Inter je Stones stigao kao slobodan igrač.

"Nakon što je stvarao povijest u Manchesteru, John Stones je spreman za novo poglavlje u Interu", poručili su iz talijanskog velikana.
Ključne riječi
Inter John Stones

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