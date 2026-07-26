Pobjednik Norris o tenzijama s Piastrijem: Imamo određena pravila kao momčad, ali ja samo želim pobijediti

Lando Norris ostvario je svoju 12. pobjedu u karijeri Formule 1, a iako je utrku započeo s prve startne pozicije i završio s prednošću od 15 sekundi, put do pobjede bio je daleko od jednostavnog. U razgovoru nakon utrke, vozač McLarena priznao je da pobjeda nije bila toliko glatka koliko se možda činilo sa strane. Najviše ga je, kako kaže, zadovoljila nevjerojatna brzina bolida koja mu je osigurala dominaciju. "Ono što me najviše veseli je činjenica da smo bili tako brzi. Bolid je danas bio vrlo, vrlo snažan", izjavio je Norris, no odmah je dodao i drugu stranu priče koja otkriva s kakvim se izazovima borio. "Moram priznati, bolid je povremeno bio grozan za voziti, ali bio je brz. A radije ću imati grozan, ali brz bolid, nego bilo što drugo. Na kraju je tempo bio ključan", iskreno je objasnio pobjednik utrke.

Početak utrke nije išao po planu za Britanca. Priznao je kako njegov ulazak u drugi zavoj nije bio idealan, zbog čega se našao iza momčadskog kolege Oscara Piastrija. Ipak, ni u jednom trenutku nije posumnjao u svoju sposobnost da se vrati na vrh. Upravo je u tim trenucima, prateći Piastrija, shvatio koliku prednost u brzini ima. "Nakon tog drugog zavoja, vidio sam kakav je moj tempo. Bio sam bolji u svakom smislu, i što se tiče degradacije guma i brzine. Čak i tada sam bio uvjeren da još uvijek mogu pobijediti u utrci", rekao je Norris, odišući samopouzdanjem. Njegova vjera u pobjedu bila je toliko snažna da je već počeo kovati planove kako nadmudriti momčadskog kolegu, bio to raniji odlazak u boks ili prisiljavanje Piastrija na promjenu guma.

Foto: Danijel Lijović

Tenzije unutar momčadi dosegle su vrhunac kada je Norris preko radija zatražio da ga puste ispred Piastrija ili da mu omoguće raniji odlazak u boks kako bi iskoristio svoju superiornu brzinu. Pitanje o mogućim frustracijama nije izbjegao, već je otvoreno progovorio o delikatnoj ravnoteži između osobne ambicije i timskog interesa. "Ja samo želim pobijediti. Imamo određena pravila kao momčad i ne smijemo naštetiti utrci onog drugog tako što smo pretjerano agresivni. Ali ja želim pobijediti i sigurno sam imao puno, puno bolji tempo od njega", objasnio je. Naglasio je kako je u tom trenutku Max Verstappen bio prijetnja na samo tri do četiri sekunde zaostatka, a njegovim prolaskom ispred Piastrija momčad bi imala puno veće jamstvo za pobjedu.

Foto: Danijel Lijović

Njegova želja za ranijim ulaskom u boks bila je vođena isključivo strategijom i uvjerenjem u vlastite sposobnosti. Norris je objasnio kako je smatrao da bi s novim gumama mogao stvoriti ogromnu prednost. "Htio sam otići u boks i napraviti 'undercut' jer bi moj tempo bio toliko dobar da bih mu, mislim, mogao stvoriti prednost za cijeli odlazak u boks i otići ponovno ako bi trebalo", detaljno je pojasnio svoj plan. Ipak, svjestan je da je momčad morala donijeti odluku koja je u najboljem interesu za oba vozača, balansirajući na tankoj granici između agresivne strategije i rizika uništenja utrke. "To je bilo u najboljem interesu momčadi, što oni s pravom moraju reći protiv mene, ali ja želim učiniti sve što mogu kako bih pokušao pobijediti", zaključio je Norris.

Na kraju, Norris je naglasio kako je osjećao da su on i njegov bolid toga dana bili na potpuno drugoj razini. Njegovo samopouzdanje nije bilo bez temelja, već rezultat napornog rada i dubokog razumijevanja bolida. "Kada je bolid dobar i kada sam ja u dobrom ritmu, ništa me ne može zaustaviti", poručio je. Objasnio je kako je prednost u tempu koju je imao nad momčadskim kolegom bila "ogromna", a razlog tome vidi u velikom trudu koji je uložio s inženjerima kako bi shvatio prirodu bolida koji, kako kaže, nimalo nije jednostavan za vožnju. Upravo ta sinergija vozača i stroja, izgrađena kroz sate analize i rada, donijela mu je jednu od najdominantnijih pobjeda u karijeri i potvrdila da se nalazi u životnoj formi.