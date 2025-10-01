Zvijezdi 'Zabranjene ljubavi' prije 11 godina presudio je drugi infarkt, njezina smrt je sve šokirala, imala je samo 42 godine

Zvijezda popularne serije 'Zabranjena ljubav', Maja Petrin, preminula je prije 11 godina, u dobi od 42 godine. Njezina iznenadna smrt, koja je bila posljedica srčanog udara, šokirala je glumačku zajednicu, njezine prijatelje i širu javnost. Maja je ostvarila značajnu karijeru u domaćim serijama, među kojima je najpoznatija upravo 'Zabranjena ljubav', a osim toga, bila je i članica ansambla Zagrebačkog kazališta lutaka. Tijekom života suočavala se s brojnim zdravstvenim poteškoćama, a 2009. godine pretrpjela je težak srčani udar.

Nakon hitne medicinske intervencije, oporavila se i promijenila životne navike, uključujući i redovito planinarenje na Sljemenu. Činilo se da je najgore prošlo, no nažalost, 4. ožujka 2014. godine, Maja je doživjela drugi srčani udar, od kojeg nije preživjela. Iza nje je ostala tada 17-godišnja kći Petra, koju je dobila u braku s glumcem Alenom Šalinovićem.

Smrt Maje Petrin potresla je sve koji su je poznavali, a među kolegama koji su joj se posljednji put oprostili bio je i Vladimir Tintor, koji je u 'Zabranjenoj ljubavi' glumio njezinog supruga.

"Draga Majo, ne znamo kako to reći. Ne mogu. Sjećaš li se kako smo pričali o ljubavima, prošlim i budućim. O hrani. Kako smo se svađali. I mirili obavezno. Kako smo se smijali životu, ljudima, nespretno napisanim scenama. Kako smo zbog istih stvari plakali. Hvala ti što si bila tu. Moja prva kolegica u nepoznatom, velikom gradu. Hvala ti što si bila tako tanana, lijepa, osjećajna. Što smo bar taj jedan mali komadić ovog blesavog Svemira prošli skupa. Hvala ti. Volim te. Ne mogu reći", napisao je Tintor.