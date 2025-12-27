Naši Portali
TUŽNA SUDBINA

VIDEO Tužne scene: Bivša dječja zvijezda snimljena na ulici, prizori potresli sve

VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 08:00

Viralni video koji je obišao svijet prikazuje 36-godišnjeg Chasea kako ga, dok spava na ulici, prepoznaje prolaznica. U kratkom razgovoru potvrdio je svoj identitet i ulogu u popularnoj seriji koja ga je proslavila početkom 2000-ih

Bivša dječja zvijezda Tylor Chase, poznat po ulozi u Nickelodeonovu hitu "Nedov vodič za preživljavanje u školi", snimljen je kao beskućnik na ulicama Los Angelesa. Viralni video koji je obišao svijet prikazuje 36-godišnjeg Chasea kako ga, dok spava na ulici, prepoznaje prolaznica. U kratkom razgovoru potvrdio je svoj identitet i ulogu u popularnoj seriji koja ga je proslavila početkom 2000-ih. Prizori zapuštenog glumca izazvali su lavinu tužnih reakcija i nevjericu među onima koji su ga pamtili kao simpatičnog štrebera Martina Qwerlyja.

Snimka je posebno teško pala njegovim kolegama iz serije. Devon Werkheiser, koji je utjelovio glavnog lika Neda, izjavio je da mu je srce slomljeno. - Tylor je bio osjetljiv i drag klinac. Srceparajuće je vidjeti ga ovakvog. Nisam ga vidio gotovo dvadeset godina - rekao je za TMZ. Naglasio je koliko je teška borba s ovisnošću i mentalnim problemima, pogotovo kada osoba ne želi pomoć.

@copemzz Everyone 🙏🏾 for Tyler Chase god is on your side bro 🙏🏾 nickelodeon celebrity star #fypシ゚viral #tylerchase #nickelodeon #disneychannel ♬ original sound - Copemz

Werkheiser je zamolio javnost da ne snima Chasea u tako ranjivom stanju, no istovremeno je izrazio nadu da će publicitet ipak dovesti do prave intervencije. - Svi želimo sretan kraj - poručio je. Emotivno je reagirala i glumica Lindsey Shaw, rekavši kako bi ga voljela pogledati u oči i reći mu da ga voli, a glumac Shaun Weiss, koji se i sam izvukao iz pakla ovisnosti, objavio je da je već osigurao krevet za Chasea u centru za odvikavanje i dugotrajno liječenje.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
Vlasti u Los Angelesu potvrdile su da je Chase dosljedno odbijao ponuđeni smještaj i liječenje, iako je uljudno surađivao s policijom. Njegova tužna sudbina još je jedan podsjetnik na tamnu stranu slave i surovu realnost s kojom se suočavaju mnogi u gradu koji se bori s velikom krizom beskućništva. Osim uloge u "Nedovom vodiču", Chase se pojavio i u seriji "Svi mrze Chrisa".

