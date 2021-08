Zvijezda turske serije 'Melek' sjeća se ljetovanja u Hrvatskoj: Roditelji su me zaboravili

Kao okrutnog Alpaja u turskoj seriji “Melek” gledamo glumca Kaana Çakira koji se odlično snašao u liku koji je karakterno sasvim različit od njega. Kada je u pitanju njegova gluma uvijek je jako kritičan prema svom radu i uvijek vidi mjesto za napredak. Za glumu je bio zainteresiran odmalena i nije bilo dileme na koji će se fakultet upisati.

– U osnovnoj školi počeo sam glumiti u dramskoj skupini i već na prvu bilo mi je jasno da je to jedino čime se želim baviti. Kad sam počeo dobivati uloge u školskim kazališnim predstavama, napravio sam prve korake i sam sebi rekao: Čini se da je ovo moj put. Išao sam na prijamni za konzervatorij u Ankari. U to su vrijeme konzervatoriji imali dva ispita. U prvom odglumite nekoliko uloga iz predstava. Misleći da ako ne prođem na prvom ispitu, neću ni na drugome. Išao sam na prijamni i za Državni konzervatorij u Istanbulu. Poslije sam saznao da sam prošao na prvom ispitu u Ankari. To je valjda bio prst sudbine. Uz obrazovanje na Državnom konzervatoriju u Istanbulu stekao sam i divan krug prijatelja – prisjetio se Kaan u jednom intervjuu. Kaže da je njegova profesionalna glumačka karijera počela u kazalištu Dormen kada je bio na zadnjoj godini fakulteta. – U predstavi “Popcorn” imao sam priliku glumiti s tadašnjim velikanima poput Halita Ergença, Guneș Berberoglu, Kerema Atabejoglua i Gulbin Jeșil. Moja kazališna pustolovina nije dugo trajala. Mislim da je tomu razlog moj filmski duh koji dolazi iz duše. Otkako znam za sebe, osoba sam koja voli kameru, kino i platno. Dvije godine radio sam sa Sinanom Çetinom. U tom sam razdoblju stekao iskustvo iza kamere. Godine 1998. i 1999., kad su serije tek počinjale, a privatni se kanali tek otvarali, propupao sam sa serijom “Crni anđeo” i glumio u četirima epizodama. Omur Ataj, koji je u toj seriji bio asistent, godinama poslije nazvao me i rekao da počinje raditi na seriji “Istanbulska bajka”. U toj seriji, koja bi se mogla smatrati početkom moje karijere, glumio sam dvije sezone – kazao je Kaan.

Foto: Instagram, Nova TV

Njegov otac se nadao da će Kaan preuzeti njihov obiteljski posao i nije na početku bio nimalo sretan što je glumu odabrao za svoj poziv. Jedno vrijeme Kaan je i radio s ocem u njihovoj tvrtki koja se bavi prodajom uredskog materijala i do rođenja svog sina živio je u Istanbulu, da bi tada shvatio da je za njegovu obitelj puno bolje da se odsele u mirniju sredinu. – Supruga, koja radi u velikoj kompaniji, i ja zaključili smo da smo nesretni u Istanbulu, i kad nam se rodio sin, jedne smo se večeri odlučili preseliti se u Bodrum. Zašto Bodrum, ne znamo. U to sam vrijeme izgubio volju za glumu i neko sam vrijeme radio u obiteljskom restoranu koji sam otvorio u Bodrumu i mislio sam da se u glumu više neću vratiti. I baš kad smo se preselili, počele su mi stizati ponude za serije. Nije mi žao što smo se tu preselili jer volimo Bodrum i stekli smo sjajna prijateljstva – kaže Kaan čiji je restoran nedavno pretrpio veliku štetu u požaru. U svom restoranu kuhinju je prepustio stručnjacima, ali i Kaan je vješt kuhar, pogotovo kada je riječ o roštilju.

– Meso znam pripremiti kako treba. Dobar sam i kad je riječ o pripremi ribe na žaru. U našoj kamenoj peći u vrtu nekoliko smo puta ispekli i pizze, a volim pripremati i janjetinu ispod peke. Volimo pozvati goste i dočekati ih sa stolom punim hrane. Čovjek je sretan kada dobro jede – s osmijehom kaže glumac. U glumi mu je izazov prihvaćati zahtjevne i teže uloge te ističe da se glumac smatra uspješnim onoliko koliko pozornosti privuče svojom glumom. – U tom smislu želim glumiti najteže i najupečatljivije uloge. Želim uloge koje su izazovne i zahtjevne. To mogu biti uloge luđaka, bolesnika ili podvojene ličnosti, zaljubljenika ili psihopata, a gluma traži i pjesmu i plač... – objašnjava Kaan. Prema svom radu je jako kritičan. – Nesmiljen sam kad kritiziram sebe. Može biti razlike između emocija koje doživljavate i onih koje prenosite ljudima. Na primjer, meni djeluje da sam u nekoj sceni imao zaljubljeni pogled, a na kraju kad se pogledam na ekranu shvatim da sam glupo ispao. Uvijek ima mjesta za napredak i uvijek gledam kako je ispao konačni proizvod da bih znao što ispraviti drugi put – napominje glumac. Ispričao je i na kojim projektima sad radi.

Foto: Instagram, Nova TV

– Trenutačno glumim u produkciji “Mehmed osvajač svijeta” koja se sada snima. U seriji u kojoj Kenan Imirzalioglu glumi sultana Mehmeda Osvajača pojavljuju se i glumci poput Çetina Tekindora, Altana Erkeklija, Gurkana Ujguna i Sede Bakan. Zbog snimanja često idem u Istanbul – govori glumac koji je kao dječak s roditeljima ljetovao u Hrvatskoj, a to putovanje pamtit će po tome što su ga roditelji zaboravili na jednoj benzinskoj crpki. – Otac je bio umoran od vožnje jer smo se vozili već satima i stali na benzinskoj crpki kako bi otac otišao pitati za hotel. Rekao sam mami da idem do WC-a i izišao sam iz auta. Kad sam se pet minuta kasnije vratio, shvatio sam da našeg automobila i mojih roditelja nema i odmah sam se rasplakao jer sam pomislio da su me namjerno ostavili – prisjetio se glumac koji je tada imao šest godina.

Dok je plačući stajao ispred benzinske crpke, ugledao ga je jedan muškarac i pitao govori li engleski, ali Kaan je odmahnuo glavom i nastavio plakati dok ga je nepoznati muškarac pokušavao utješiti. Srećom, za 15 minuta njegovi roditelji shvatili su da Kaana nema u automobilu i vratili su po njega. Roditelji su ga zaboravili tijekom još jednog obiteljskog odmora, ali Kaan kaže da zbog tih situacija nije imao traume te ističe da ih uvijek rado prepričava.