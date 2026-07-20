Šokantno priznanje: 'Spavala sam s tatinim kumom na samu noć vjenčanja dok je njegova obitelj čekala kod kuće!'

Influencerica Stella Barey otkrila je da je prvi put upoznala očevog prijatelja kada je on doletio iz Švedske kako bi mu bio kum na vjenčanju, te je podijelila šokantnu priču o tome kako je spavala s njim na samu noć vjenčanja unatoč tome što je on imao obitelj "kod kuće". Ova 27-godišnjakinja opisala ga je kao nevjerojatno privlačnog te priznala da ju je odmah očarao, no nije ni slutila da će privlačnost biti obostrana.

Ipak, nakon ceremonije, pozvana je u njegov Airbnb smještaj, gdje su na kraju završili u krevetu. Svoju je priču podijelila s pratiteljima na TikToku u serijalu od dva dijela pod naslovom "Kako sam završila s tatinim kumom na njegovom vjenčanju", u kojem detaljno objašnjava što se dogodilo. "Moj tata se ženio u Montani, pa sam tamo odletjela s najboljom prijateljicom", objasnila je. "Znala sam da je tatin kum Šveđanin, ali nisam znala da je toliko zgodan."

Tijekom vjenčanja Stella je sjedila u prvom redu, dok je on kao kum stajao točno ispred nje. Priznala je kako su se neprestano gledali te da je osjećala ogromnu napetost zbog njegove privlačnosti. Pokušavala je to ignorirati, pitajući se zašto bi on to učinio njezinom ocu na vjenčanju i zašto bi mu ona uopće bila zanimljiva, s obzirom na to da on vodi hedge fond, a ona je tada tek bila diplomirala. No, na after-partyju stvari su postale ozbiljne.

Stella je objasnila da su je tatin kum i još jedan očev bliski prijatelj, kojeg poznaje od djetinjstva, pozvali u svoj Airbnb. Oko 4 ujutro počeli su razgovarati i smijati se, a atmosfera je bila odlična. Kako je njezina prijateljica zaspala, a u blizini nije bilo Ubera za povratak u hotel, Stella je zaključila da moraju tamo prespavati te je legla pored njega. Sljedeće jutro probudila se pored tatinog kuma i svoje prijateljice, svjesna da su te noći bili intimni dok je njezina prijateljica spavala odmah do njih. Dok ih je vozio natrag, bila je nervozna jer joj je bio izuzetno privlačan, a nije znala sjeća li se on uopće svega ili možda žali zbog toga. O tome nisu razgovarali, a prijateljici nije ništa rekla. Nakon što je njezina prijateljica odletjela kući, Stella se pripremala za let natrag u Los Angeles, no ispostavilo se da je tatin kum bio na istom letu. Priznala je da je cijelo vrijeme bila nervozna, ali i potpuno očarana.

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"Ovo je najčudniji dio. Ispostavilo se da je točno znao što smo radili i nije ga bilo nimalo sram." "Nismo o tome uopće pričali sve dok se nismo opraštali. Govorio je kako me ne želi ostaviti i da ću mu jako nedostajati." "Zatim je ušao u avion, a ja sam dobila poruku od njega. Bila je to fotografija njegove ruke s otmjenim satom kako me drži za bedro ispod plahte one noći kad smo bili zajedno."

Nakon povratka kući, Stella je otkrila da su razmijenili nekoliko poruka, no njihova je afera brzo izblijedjela čim se on vratio u Švedsku. Priznala je kako nije bila pretjerano zainteresirana za održavanje tog odnosa. Nije joj se sviđala pomisao da bi njezin otac mogao saznati istinu, a smatrala je i da cijela priča ne vodi nikamo, zbog čega je na kraju prestala komunicirati s njim. Iako je on u Švedskoj imao obitelj, za koju je vjerovala da je u procesu razvoda, to joj je i dalje predstavljalo problem. Koliko joj je poznato, njezin otac nikada nije saznao za taj događaj. Nikada mu nije rekla, a prilično je sigurna da mu ni prijatelj nije ništa priznao, s obzirom na to da su i dalje u dobrim odnosima.

*uz pomoć AI-a