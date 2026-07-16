VIDEO 'Vrištala bih. Zaslužuje povišicu za ovo': Detalj na reporterki koja se javljala uživo zgrozio mnoge

Tijekom javljanja uživo s ulica Sherman Oaksa u Los Angelesu, gdje je izvještavala o ekstremnom toplinskom valu koji je zahvatio Južnu Kaliforniju, reporterka KTLA 5 Rachel Menitoff doživjela je susret koji bi većinu ljudi izbacio iz takta. Dok je govorila o neuobičajeno visokim noćnim temperaturama, na njezinu crnu majicu sletio je veliki leteći žohar.

Neometana, Menitoff je nastavila svoj izvještaj kao da se apsolutno ništa ne događa, čak i dok je kukac počeo gmizati prema njezinom vratu i mikrofonom. Iako se na snimci vidi kako su joj se na trenutak raširile oči, nije posustala, nije vrisnula niti je prekinula javljanje, demonstrirajući nevjerojatnu razinu profesionalizma pred kamerama. Tek nakon što je završila s izvještavanjem, otresla je neželjenog gosta, što su zabilježile kamere.

Incident nije prošao nezapaženo kod njezinih kolega u studiju. Voditelji jutarnjeg programa, Frank Buckley, Jessica Holmes, Melvin Robert i Megan Henderson, s nevjericom su ponovno pustili snimku, zumirajući i usporavajući trenutak kako bi gledateljima pobliže prikazali "napadača". Uz smijeh i šale na račun zastrašujućih letećih žohara, svi su se složili da je Menitoffina smirenost za svaku pohvalu. Voditeljica Megan Henderson posebno je pohvalila njezinu profesionalnost, istaknuvši kako bi se malo tko uspio tako dobro kontrolirati.

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Snimka je ubrzo postala viralna, prikupivši više od 72 tisuće pregleda na YouTube kanalu postaje KTLA 5. Gledatelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje, ali ni užas. "Ona je prvakinja Fear Factora", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Vrištala bih iz sveg glasa. Zaslužuje povišicu za ovo". Mnogi su priznali da bi na njezinom mjestu dobili "napadaj panike uživo u eteru", a njezinu mentalnu snagu da potpuno ignorira kukca opisali su kao nevjerojatnu.