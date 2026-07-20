U teškoj prometnoj nesreći poginula Anastasija (23), kći reality zvijezde

Bivša kandidatkinja nekadašnjeg srpskog reality showa "Parovi" Nevena Hot proživljava nezamislivu obiteljsku tragediju. Njezina 23-godišnja kći Anastasija izgubila je život nakon teške prometne nesreće koja se u noći s petka na subotu dogodila u Borči, ostavivši obitelj i prijatelje shrvane bolom. Prema informacijama koje prenose srpski mediji, nesreća se dogodila oko 1.30 sati iza ponoći. Automobil kojim je upravljala mlada djevojka sletio je s ceste, udario u betonski stup te se od siline udara prevrnuo na krov. Anastasija je nakon nesreće prevezena u Urgentni centar, no unatoč naporima liječnika podlegla je zadobivenim ozljedama. Imala je samo 23 godine.

Nedugo nakon tragedije Nevena se oglasila na društvenim mrežama, gdje se potresnim riječima oprostila od svoje kćeri. U objavi ispunjenoj tugom i majčinskom ljubavlju pokušala je riječima opisati prazninu koju je iza sebe ostavio prerani odlazak njezina djeteta. "Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao moga života. Od trenutka kada si došla na svijet, učinila si me najsretnijom osobom i pokazala mi što znači bezuvjetna ljubav. Nijedna riječ ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmijeh i ono najvrjednije što sam ikada imala. Zauvijek ćeš ostati najvažniji dio moga života", napisala je neutješna majka.

VIDEO Reakcije ne staju! Vedran Ješe dirljivim govorom za kraj SP-a ganuo Valentinu Miletić i Marka Šapita

U nastavku oproštajne poruke poručila je kako vjeruje da ni smrt ne može prekinuti ljubav između majke i djeteta. "Odlazak može razdvojiti tijela, ali nikada ljubav. Nosit ću te u svom srcu dok god dišem. Svaki moj dan bit će ispunjen uspomenama na tvoj osmijeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donijela. Nikada te neću zaboraviti. Voljet ću te beskrajno, do posljednjeg daha. Hvala ti što si bila moja kći i što si mi podarila najljepšu ljubav koju jedna majka može osjetiti. Obećavam da ću za tebe ostvariti sve želje koje si imala i ispuniti sve tvoje snove. Počivaj u miru, anđele moj. Jednoga dana ponovno ćemo se sresti", stoji u potresnoj objavi kojom se Nevena oprostila od svoje kćeri.