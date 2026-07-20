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preduhitrila glasine

Slavna pjevačica koja se borila s teškom dijagnozom objavila kraj veze: 'Bila je to tužna i teška situacija'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 15:17

Kako bi preduhitrila glasine i "lažne narative", pjevačica Jessie J poznata po hitovima poput "Price Tag" i "Bang Bang" odlučila je sama podijeliti istinu s javnošću. Naglasila je da će ona i Chanan, s kojim je sina Skya dobila u svibnju 2023. godine, ostati u dobrim odnosima

Britanska pop zvijezda Jessie J potvrdila je da je njezinoj ljubavnoj vezi s profesionalnim košarkašem Chananom Safirom Colmanom došao kraj. Učinila je to emotivnom objavom na Instagramu, uz simboličnu fotografiju koja govori više od tisuću riječi. Na dirljivoj crno-bijeloj fotografiji, snimljenoj s leđa, stoje ona, njezin sada već bivši partner i njihov sinčić Sky na njegovim ramenima. Svi nose jakne s natpisima "MUMMY", "DADDY" i "SKY", dok ispred njih na zidu stoji veliki mural s natpisom "FAMILY" (Obitelj).

"Chanan i ja odlučili smo prekinuti našu romantičnu vezu prije nekog vremena. Bila je to tužna i teška situacija, ali usredotočili smo se na to da ovu promjenu prođemo privatno i pozitivno radi zdravog i sretnog okruženja za zajedničko roditeljstvo našeg sina, kao i za nas same", započela je pjevačica.

Kako bi preduhitrila glasine i "lažne narative", pjevačica poznata po hitovima poput "Price Tag" i "Bang Bang" odlučila je sama podijeliti istinu s javnošću. Naglasila je da će ona i Chanan, s kojim je sina Skya dobila u svibnju 2023. godine, ostati u dobrim odnosima. "Nastavit ćemo se podržavati s ljubavlju, poštovanjem i brigom kao prijatelji, i što je najvažnije, kao Skyni mama i tata. Zato, ako nas vidite zajedno vani kao obitelj ili da objavljujemo jedno drugo na društvenim mrežama, to je upravo ono što radimo. Zajedno odgajamo i volimo Skya, podržani pozitivnim prijateljstvom", poručila je.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
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Ova vijest dolazi nakon izuzetno izazovnog perioda za 38-godišnju glazbenicu. U svibnju 2026. godine, samo dva mjeseca prije objave o prekidu, otkrila je da je pobijedila rak dojke nakon jednogodišnje borbe tijekom koje je prošla i mastektomiju. Mnogi su se nadali da će nakon teških trenutaka pronaći mir u obiteljskom životu.

Unatoč teškim privatnim trenucima, Jessie J se hrabro vratila na scenu. Njezin šesti studijski album, "Don't Tease Me With a Good Time", objavljen je u studenom 2025. godine, a već u lipnju 2026. vratila se nastupima u Kini. Pred njom je i ljetna turneja po Europi, što pokazuje njezinu nevjerojatnu snagu i posvećenost karijeri.

*uz pomoć AI-a
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Ključne riječi
prekid rak bolest pjevačica jessie j showbiz

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