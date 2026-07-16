Evo koje glazbene zvijezde će nastupiti u prvom showu na poluvremenu Svjetskog nogometnog prvenstva

Da je ovogodišnje Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku drukčije nego bilo koje ranije, već su svi mogli primijetiti i utvrditi, a domaćini su odlučili još jednu novost uvesti i u samo finale koje je na rasporedu 19. srpnja u 21 sat po hrvatskom vremenu.

Tako će Svjetsko nogometno prvenstvo prvi put imati glazbeni nastup na poluvremenu. Tradicionalni američki “half-time show” odvit će se na stadionu MetLife u New Jerseyju, a tijekom njega će nastupiti brojna poznata glazbena imena.

Ime za koje već dugo znamo da će biti dijelom tog spektakla jest Shakira koja je i ove godine ponovno potvrdila zašto je nazivaju kraljicom svjetskih prvenstava. Popularna Kolumbijka vlasnica je ovogodišnje himne SP-a imena “Dai Dai” na kojoj je radila s nigerijskim afrobeats velikanom Burna Boyem. Dvojac je ovu energičnu fuziju latin popa, afrobeatsa i funk ritmova s prepoznatljivim navijačkim skandiranjem već imao prilike izvesti uživo na SP-u i to na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju tijekom otvaranja Svjetskog prvenstva. No, “Dai Dai” opet će se oriti, i to u finalu. Uz njih, nastupit će i druge superzvijezde poput Madonne, Justina Biebera i K-pop sastava BTS.

Kraljica popa Madonna na ovu pozornicu će stati samo nekoliko dana nakon što je njezin novi album “Confessions on a Dance Floor: Part II” ušao na Billboardovu ljestvicu u Americi i odmah došao na prvo mjesto. Naime, Madonna je odlučila napraviti drugi nastavak svog legendarnog albuma iz 2005. godine, a objavila ga je početkom srpnja. Glazbeni spektakl na poluvremenu, pak, poslužit će joj kako bi još jednom privukla pozornost i predstavila svoje najnovije uratke.

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Kanadska zvijezda Justin Bieber posljednje je potvrđeno veliko ime za ovaj nastup, a na ovo mjesto došao je nakon svog povratničkog nastupa u travnju na festivalu Coachella koji je izazvao različite komentare. Bieber je plaćen oko 10 milijuna dolara, a na pozornici je imao zaista minimalistički nastup. Koncert je otvorio pjesmom “All I Can Take”, a set-lista sadržavala je kombinaciju novih pjesama i velikih hitova kao što su “Baby”, “Speed Demon” i “Beauty and a Beat”. Detalj koji je posebno zasmetao dijelu publike jest činjenica da je glazbenik neke svoje najveće hitove puštao s YouTubea, a bio je najavljen kao glavna zvijezda večeri. Uz to, brojni su navodili i da je bio bez energije te nije donio raspoloženje karakteristično za ovaj festival, a upravo zato su mnogi i zabrinuti oko njegova nastupa na poluvremenu. No, on je, nakon što je potvrđeno da će nastupiti, istaknuo da mu je velika čast.

– Svjetsko prvenstvo ujedinjuje svijet na jedinstven način. Počašćen sam što sam dio ovog spektakla u poluvremenu, a još sam zahvalniji znajući da on već sada pomaže proširiti dostupnost obrazovanja djeci širom svijeta – rekao je Bieber.

Cijeli show na poluvremenu trebao bi trajati 11 minuta, a umjetnički voditelj je frontmen Coldplaya Chris Martin koji je najavio i da će se pridružiti zboru PS22 na pozornici, kao i da će nastupiti i dirigent Gustavo Dudamel i Muppeti poput Kermita i Miss Piggy. Upravo tim izborom, Fifa želi osigurati da ovaj show bude za sve generacije, kao i da ima dijelove glazbenih i kulturoloških značajki. No, uz to koncert će imati i humanitarnu svrhu, a kroz fond za obrazovanje FIFA Global Citizena nastoji se prikupiti 100 milijuna dolara za poboljšanje pristupa obrazovanju i nogometu za djecu diljem svijeta. Ostaje nam vidjeti kakvi će biti komentari ljubitelja nogometa te hoće li se ovaj običaj zadržati ili će se zaboraviti s američkim domaćinstvom SP-a.