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POVRATAK NA EKRANE

Iz 'Dobro jutro, Hrvatska' objavili predivnu vijest, gledatelji oduševljeni: 'Napokon se vratio'

Foto: HRT
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 17:55

Vijest o povratku omiljenog voditelja potvrđena je na službenim stranicama emisije objavom fotografije nasmijanog Fodora u društvu kolegice Maje Ciglenečki

Nakon kraćeg izbivanja, jedno od najprepoznatljivijih lica HRT-a, Mirko Fodor, ponovno je u studiju emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Vijest o povratku omiljenog voditelja potvrđena je na službenim stranicama emisije objavom fotografije nasmijanog Fodora u društvu kolegice Maje Ciglenečki. "Mirko nam se napokon vratio", stoji u kratkom opisu, čime je i službeno potvrđeno da je voditeljska postava jutarnjeg programa HRT-a ponovno kompletna. Fodorova stanka izazvala je znatiželju vjernih pratitelja emisije, koji su se na društvenim mrežama pitali gdje je nestao jedan od zaštitnih znakova njihova jutarnjeg rituala.

Oduševljenje gledatelja nije se moglo sakriti. Čim je vijest objavljena, društvene mreže preplavili su komentari podrške i dobrodošlice. - "Tako ga je lijepo vidjeti", "Legenda se vratila", "Sad je opet emisija potpuna, dobro došao, Mirko!" - samo su neke od poruka kojima su gledatelji pozdravili Fodorov povratak. 

Podsjetimo, ovo nije prvi put ove godine da je Fodor privremeno izbivao iz studija. Početkom godine podvrgnuo se operaciji kuka, zbog koje je s ekrana bio odsutan oko mjesec dana. I tada je njegov povratak izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a publika je s olakšanjem dočekala njegov oporavak. Dok razlog posljednjeg izbivanja nije službeno komuniciran, gledatelji su oduševljeni što se omiljeni voditelj vratio u dobro poznati ritam popularnog jutarnjeg programa.

Mirko Fodor otkrio kako se oporavlja nakon teške operacije: 'Supruga pazi na mene, ne mogu se sam ni obući'
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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Mirko Fodor voditelj Dobro jutro, Hrvatska HRT showbiz

Komentara 1

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PR
prajdali100
18:37 16.07.2026.

Baš nemamo sreće.Ponadao sam se da je " dražesni" Fodor otišao u mirovinu kad ono. ...Njegov kvazi- humor i stalno upadanje u riječ sugovornika iritantno je do bola.

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