Zvijezda hit serije iz 90-ih zbog bolesti izgleda neprepoznatljivo: 'Dobila sam 18 kilograma, ne mogu hodati bez štapa'

Christinu Applegate publika i danas najviše pamti po ulozi buntovne tinejdžerica Kelly Bundy u seriji “Bračne vode” koja joj je početkom 90-ih donijela slavu i popularnost. U svojoj karijeri imala je brojne uspone i padove kao i u privatnom životu, a sve joj je krenulo loše nakon razvoda od glumca Johnathona Schaecha. Samo nekoliko mjeseci nakon razvoda dijagnosticiran joj je rak dojke, a prošle godine, na svoj 50. rođendan otkrila je kako joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

Glumica se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, a sada je na svom Twitter profilu podijelila fotografiju pet različitih štapova koje planira koristiti tijekom jednog, kako je kazala, važnog događaja.

-Bliži se vrlo važan događaj za mene. Ovo će biti moj prvi izlazak otkako mi je dijagnosticirana MS (multipla skleroza). Štapovi koji mi pomažu pri hodanju su dio moje nove normale- napisala je Christina te poručila obožavateljima da će uskoro imati prilike vidjeti koji je štap odabrala.

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS