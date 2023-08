Zvijezda Beverly Hillsa odrasla je u vili od 165 milijuna dolara, a sada živi s petero djece u kamperu

Nakon što doznalo da se glumica Tori Spelling (50) razvodi od Deana McDermotta nakon 17 godina braka, mediji su počeli pisati o njezinoj financijskoj situaciji. Naime, prošli mjesec doznalo se da s petero djece spava u motelu u kojemu soba košta nešto više od 90 eura noć, no Daily Mail piše kako sada s djecom živi u kamperu u Kaliforniji.

Fotografije koje je britanski medij objavio, a koje možete pogledati OVDJE, prikazuju njihov poveći kamper ispred kojeg je obitelj postavila stolice, a Donna je viđena u opuštenom izdanju. Glumica je također vješala robu na sušenje i spremala ručak, dok su se djeca odmarala na suncu.

Daleko je to od one Tori koju su mnogi pamtili iz serije 'Beverly Hills'. Tada je imala milijune koje je joj je osigurao otac Aaron Spelling, kreator serije, ali i drugih brojnih uspješnica 90-ih koje smo svi rado gledali. Spelling se nikada nije uspjela probiti dalje od realityja nakon smrti oca 2006. godine, od kojeg je naslijedila 800.000 dolara. Odrasla je u vili koja je procijenjena na 165 milijuna dolara, no nije poznato spava li sada u kamperu zbog razvoda ili za to postoji neki drugi razlog.

Tori i Dean, inače, zajedno imaju petero djece, Liama (16), Stellu (15), Hattie (11) Finna (10) i Beaua (6).

Vijest o razvodu nije pretjerano šokirala fanove, jer glumica i glumac već su najavili da je samo pitanje vremena kada će se odlučiti na taj korak.

- S velikom tugom i teška srca osjećam da smo nakon 18 godina provedenih zajedno i petero nevjerojatne djece, Tori i ja odlučili krenuti svatko svojim putem i započeti novo vlastito putovanje. Nastavit ćemo raditi zajedno kao roditelji puni ljubavi i voditi i voljeti našu djecu kroz ovo teško vrijeme. Molimo vas da svi poštujete našu privatnost dok izdvajamo ovo vrijeme da svoju obitelj okružimo ljubavlju. Hvala svima na podršci i ljubaznosti - objava je koju je McDermott objavio na društvenim mrežama.

Tor je nedavno završila u bolnici jer ima problema s disanjem. Glumica je na Instagramu podijelila story u kojem je pokazala u kakvom je stanju.

– U bolnici sam od prošle noći – rekla je tada Spelling te pokazala da je u bolničkoj haljini. Dodala je da ima visoki tlak, da joj se vrti u glavi i da su je doktori podvrgnuli brojnim pretragama.

Inače, Spelling je svjetsku slavu stekla ulogom Donne Martin u poznatoj tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210". Još 2021. pisalo se kako je glumica predala papire za razvod od supruga Deana McDermotta. "Brak je gotov već jako dugo. Tori se sastala sa svojim odvjetnicima i planira vrlo brzo podnijeti zahtjev za razvod. Pokušava sve riješiti, a prije toga pobrinuti se da bude financijski stabilna", kazao je obiteljski prijatelj i dodao: "Mjesecima spavaju u različitim sobama i već se neko vrijeme ne smatraju bračnim parom. Tori je spremna za novi početak, ali pokušava to strateški izvesti." Spelling već neko vrijeme iznenađuje fanove izgledom, ponajviše zato što misle da je pretjerala s estetskim korekcijama.

