Prijatelj supruga Blanke Vlašić objavio znakovitu fotografiju: 'Njegov ljubavni život je malo nenormalan'

Poznati belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht (37) nakon što je javno obznanio da je u otvorenom braku s Blankom, postao je česta tema komentatora na društvenim mrežama, koji su ga počeli povezivati s raznim ženama. Sada je jedna fotografija izazvala novu raspravu. Naime, Rubenov prijatelj podijelio je fotografiju na kojoj pozira s njim i manekenkom Valentine Besard te napisao: “Ruben je ovaj tjedan sveprisutan u De Dagu (novine). Njegov ljubavni život je onda također pomalo nenormalan ili čak iznadnormalan. Valentine je također posebna. Ona u potpunosti ispunjava P Magazine”, napisao je.

Podsjetimo, iako je poznato da je brak Vlašić i Guchta, u kojem su dobili sina Monda, otvorenog tipa, kao i da Van Gucht već gotovo šest godina dijeli život s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, s kojom živi skoro četiri godine, čini se da je u njegov život ušla nova, znatno mlađa žena. Riječ je o 20-godišnjoj manekenki Valentine Besard, s kojom se novinar sve češće pojavljuje u javnosti, a njihove zajedničke fotografije i znakovite poruke na društvenim mrežama pokrenule su lavinu nagađanja o prirodi njihovog odnosa. Ova situacija dodatno je zakomplicirala ionako nekonvencionalnu ljubavnu sliku sportskog novinara, čiji privatni život sve više intrigira medije i javnost.

Sve je započelo relativno nevino, no objave su postajale sve eksplicitnije. Glasine je potaknula fotografija koju je Van Gucht podijelio na svom Instagram profilu nakon biciklističke utrke Koppenbergcross. Na njoj pozira nasmijan uz mladu Valentine, a ispod fotografije stoji kratka, ali znakovita poruka: "EST. 2024.". To je za mnoge bio jasan signal početka nečeg novog. Ubrzo nakon toga, par je viđen u restoranu kako uživa u koktelima, a zatim i na zajedničkoj večeri, a svaki njihov korak pomno je dokumentiran i podijeljen na društvenim mrežama, što je samo dolilo ulje na vatru. Valentine Besard, manekenka iz Zapadne Flandrije koja je u svijet mode ušla sa samo jedanaest godina, rođena je 2005. godine, što znači da je od 39-godišnjeg Van Guchta mlađa gotovo dva desetljeća, a upravo je ta razlika u godinama postala jedna od glavnih tema rasprava na društvenim mrežama i u belgijskim medijima.

Intenzitet medijske pažnje dosegao je vrhunac nakon što su se Ruben i Valentine zajedno pojavili na afterpartyju humanitarnog događaja Boonen & Friends. Van Gucht je na Instagramu objavio sažetak večeri, a prva fotografija u nizu bila je upravo ona na kojoj pozira u prisnom zagrljaju s Besard, oboje s velikim osmijesima na licima. U opisu je eksplicitno spomenuo manekenku, ne trudeći se sakriti njihovu bliskost. Dodatnu potvrdu njihove povezanosti donio je i doček Nove godine, kada je novinar objavio fotografiju iz luksuznog automobila, a kao autoricu fotografije potpisao je upravo Valentine. Time je javnosti poslana jasna poruka da su zajedno proveli najluđu noć u godini, što je dodatno potvrdilo sumnje da njihov odnos nije samo prijateljski.