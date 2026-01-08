Elvisov život bio je pun zanimljivosti: Bio je majstor karatea, a kosu je bojao pastom za cipele

Elvis Aaron Presley, Kralj Rock 'n' Rolla, rođen je na današnji dan 1935. godine. Iako je preminuo prije više od četiri desetljeća, njegova glazba i utjecaj i dalje žive, a priča o njegovom životu ispunjena je nevjerojatnim usponima, tragedijama i bizarnim detaljima koji ga čine vječnom ikonom. Da je sudbina htjela drugačije, svijet bi možda poznavao dva brata Presley. Naime, Elvis je imao brata blizanca, Jesseja Garona, koji je rođen mrtav 35 minuta prije njega. Tragedija je duboko obilježila obitelj, a Elvis je čitav život osjećao posebnu vezu s bratom kojeg nikada nije upoznao.

Odrastao je u siromašnoj dvosobnoj kući u Tupelu, Mississippi, u iznimno bliskom odnosu s majkom Gladys. Njegova ljubav prema glazbi rođena je u crkvi, gdje je kao dvogodišnjak bježao iz majčina krila kako bi pjevao s crkvenim zborom. Bio je toliko sramežljiv da je rijetko pjevao u javnosti, no s osamnaest godina skupio je hrabrost i za četiri dolara snimio pjesmu "My Happiness" kao rođendanski dar voljenoj majci. Ironično, obitelj Presley tada nije imala gramofon, pa Gladys vjerojatno nikada nije čula sinov dar.

Nakon preseljenja u Memphis, sudbina je umiješala svoje prste. Mladi Elvis, tada vozač kamiona, ušao je u studio Sun Recordsa u vlasništvu Sama Phillipsa. Phillips je mjesecima tražio "bijelca s glasom i osjećajem crnca" kako bi približio zvuk afroameričke glazbe široj publici. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, jedne večeri, dok su se glazbenici spremali kući, Elvis je iz zabave počeo pjevati blues pjesmu "That's All Right" Arthura Crudupa. U tom trenutku stvorena je magija. Phillips je odmah počeo snimati, a samo nekoliko dana kasnije, pjesma je postala lokalni hit. Slušatelji su neprestano zvali radijsku postaju, a voditelj je morao naglašavati da je pjevač bijelac, jer su svi bili uvjereni da slušaju crnog izvođača. To je bio početak rockabillyja i rođenje zvijezde.

S golemom slavom stigle su i kontroverze. Njegovi energični i, za ono vrijeme, provokativni pokreti kukovima donijeli su mu nadimak "Elvis the Pelvis" i zgražanje konzervativne Amerike. Tijekom nastupa u emisiji Eda Sullivana, kamere su ga smjele snimati samo od struka prema gore kako bi se izbjegao "nemoralan" prizor. U pozadini njegova meteorskog uspona stajao je pukovnik Tom Parker, kontroverzni menadžer koji je preuzeo potpunu kontrolu nad njegovom karijerom. Parker, ilegalni imigrant iz Nizozemske bez putovnice, razlog je zašto Elvis nikada nije nastupao izvan Sjeverne Amerike, osim nekoliko koncerata u Kanadi. Parkerov ugovor osiguravao mu je nevjerojatnih 50 posto Elvisove zarade, što je bio dogovor koji je pjevača financijski iskorištavao do kraja života.

Na vrhuncu slave, s 23 godine, Elvis je unovačen u američku vojsku i poslan u Njemačku. Tamo je upoznao tada četrnaestogodišnju Priscillu Beaulieu, koja će mu osam godina kasnije postati supruga. Nakon povratka iz vojske, Parker ga je usmjerio na filmsku karijeru. Snimio je 31 film koji su kritičari redom ismijavali, ali su publici donosili golemu zaradu. Ipak, kreativno nezadovoljstvo i loša kvaliteta pjesama sa zvučnih zapisa doveli su ga do ruba. Tek je legendarni televizijski specijal iz 1968., poznat kao "'68 Comeback Special", vratio Kralja na prijestolje. Odjeven u crnu kožu, sirov i energičan, podsjetio je svijet zašto se u njega zaljubio.

Uspjeh specijala otvorio je novo poglavlje njegove karijere, obilježeno raskošnim nastupima u Las Vegasu. Tamo je postao sinonim za blještavilo, noseći prepoznatljive kombinezone ukrašene draguljima, od kojih su neki težili i do 35 kilograma. Njegov koncert "Aloha from Hawaii" 1973. godine bio je prvi koji je putem satelita prenošen diljem svijeta, a pratilo ga je, procjenjuje se, više od milijardu ljudi. To je bio vrhunac, ali i početak kraja. Pritisak slave, raspad braka s Priscillom i ovisnost o lijekovima na recept uzimali su danak. Njegovo se zdravlje rapidno pogoršavalo, a posljednje godine života proveo je u borbi s brojnim bolestima i ovisnošću. Preminuo je 16. kolovoza 1977. u svom domu u Gracelandu, u 42. godini života.

Iza blještavila pozornice krile su se brojne neobične činjenice. Elvis je bio prirodni plavušan, no kosu je bojao u crno, u početku koristeći čak i pastu za cipele. Bio je i majstor karatea, nositelj crnog pojasa sedmog stupnja, a certifikat je uvijek nosio u novčaniku. Iako je snimio više od 600 pjesama, nije napisao niti skladao ijednu od njih. Njegova genijalnost ležala je u jedinstvenoj interpretaciji i sposobnosti da svaku pjesmu učini svojom. Zanimljivo je i da su mu nudili glavnu ulogu u klasiku "Mačka na vrućem limenom krovu" uz Elizabeth Taylor, ali ju je zbog lobiranja na kraju dobio Paul Newman.

Njegova ostavština je neizmjerna. Procijenjeno je da je prodao više od milijardu ploča, što ga čini najprodavanijim solo izvođačem u povijesti. I danas, desetljećima nakon smrti, zarađuje milijune, a njegov dom Graceland druga je najposjećenija kuća u Sjedinjenim Američkim Državama, odmah nakon Bijele kuće. Osvojio je tri nagrade Grammy, sve za gospel glazbu, što svjedoči o dubokoj duhovnosti koja ga je pratila cijelog života. Elvis Presley nije bio samo pjevač, bio je kulturna sila koja je promijenila glazbu, modu i stav jedne generacije, ostavivši neizbrisiv trag koji vrijeme ne može izbrisati.