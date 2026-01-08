Evo prvih reakcija na pjesme za Doru 2026., dojmovi su podijeljeni: 'Kako je ovo prošlo dalje?'

Nakon višemjesečnog iščekivanja, obožavatelji Dore i Eurosonga napokon su dočekali ono čemu su se nadali, premijerno emitiranje natjecateljskih pjesama u emisiji "Svijet diskografije" Zlatka Turkalja Turkija. Društvene mreže i forumi užarili su se od komentara, a prvi dojmovi su, najblaže rečeno, podijeljeni. Iako se pronašlo nekoliko pjesama koje su izazvale odobravanje, prevladava osjećaj razočaranja i dojam da je kvaliteta pjesama lošija nego prošlih godina, uz opaske da mnogo toga zvuči "zastarjelo" i kao da je "ispalo iz 2004. godine". Jedan je komentator napisao: "OK, kužim, vi tražite neki instant hit poput Baby Lasagne. Nećemo to dobiti vjerojatno više nikad", prisjetio se drugoplasiranog Marka Purišića s Eurosonga 2024..

Već nakon prvih taktova pjesme "Dora", izvođačica Ananda prometnula se u jednog od glavnih favorita. "Gotovo, imamo pobjednicu", glasio je jedan od prvih komentara, no oduševljenje je brzo splasnulo zbog sumnji u njezine vokalne sposobnosti uživo. "Ananda ima jako zanimljivu pjesmu. Ono što joj ne vjerujem da može to izvesti live. Vidjeli smo krš prošle godine. Ovo da uspije izvesti live je pobjeda", skeptični su fanovi. S druge strane je Stela Rade, čija je balada "Nema te" dočekana na nož. "Vrlo klasična balada, igra na presigurno", "Promašila skroz", samo su neki od komentara slušatelja.

Stela Rade: 'Pobjedu sam proslavila putovanjem, a posvećujem je majci'

Veliku pažnju privukla je i grupa LELEK s pjesmom "Andromeda", koja je izazvala potpuno suprotstavljene reakcije. Dok su jedni pisali "Lelekice nas jedine mogu spasiti" i "Najbolje uz Anandu zasad", drugi su bili razočarani. "Ovo nema veze s Eurosongom i one to nikad neće live otpjevati", smatra dio publike. Pozitivno iznenađenje bio je Fenksta s pjesmom "Memento Mori", kojeg su mnogi pohvalili, kao i njegov odličan izgovor engleskog jezika. "Fenksta me iznenadio. Jedino dobro dosad uz Anandu", složili su se mnogi. Što se tiče vizuala i spota, gomilu pohvala dobila je hyperpop princeza Zevin za pjesmu "My Mind". "Ovo uz dobar nastup može čuda napraviti", tvrdi jedan komentator. "U svakom slučaju žena/e nas predstavljaju. Bitka između Anande, Lelek i Zevin", dodaje drugi.

Lošije reakcije su izazvali Alen Đuras, kojeg su usporedili s Kedžom, Ema Bubić, uz čiju je pjesmu jedan komentator "zaspao nakon 15 sekundi", te Ivan Sever, za čiju su se pjesmu pitali "kako je ovo prošlo?". Finale Dore održat će se 15. veljače, a tek će nastupi uživo pokazati tko ima stvarne šanse predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. A dotad, sve pjesme poslušajte OVDJE.