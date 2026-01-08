Hrvoje Horvat poslušao je sve pjesme s Dore: 'Jasmina Makota je najbolja, a Stela Rade medijska bomba'

Već zbog stiha „pitaj svoju baku zašto je morala rađati u mraku“ moglo bi se poslati LELEK na Eurosong, ili barem puštati pjesmu „Andromeda“ svake prve subote na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Jednako je bitno da se najbolji domaći glazbenici poput Kandžije prijavljuju i podignu prag kvalitete Dore. Mada nitko od njih vjerojatno neće proći, ove godine svjedoci smo pomaka kakav simbolizira i Zevin, „hyper-pop početnica sa konceptualnim zamislima“, koja bi mogla otići na Eurosong jer je „My Mind“ najbolja od svih sličnih pjesama na ovogodišnjoj Dori. „Pjesma o ljubavi i strasti, za koju se nadaju da će svi na nju svi pasti“, najavljuje „Profumi di mare“ postave Ritam Noir. Za razliku od svih preozbiljnih objašnjenja, ova pjesma skriveni je favorit jer svojom jednostavnošću i energijom „vozi“ kako to banalni hitovi i trebaju.

1. Alen Đuras - From Ashes To Flame

Već drugi put Alen Đuras prijavio se na Doru, ovaj puta s baladom „From Ashes to Flame“. Radi se klasičnoj baladi, dobro otpjevanoj, s gustim premazima gudača. No, potpuno je nezanimljiva za tržište Eurosonga, a teško da će i na Dori ostvariti bolji plasman jer je previše bezbojna.

2. Ananda - Dora

Inspirirana skladateljicom Dorom Pejačević, Ananda si je dala veliku temu s istoimenom pjesmom. Dobar štos s imenom koje honorira i znamenitu skladateljicu i ime natjecanja. Kao autorica i izvođač Ananda je uzela okvirnu priču, s kojom pjesma nema baš nikakve dodirne točke. No, dobri vokali, etno prizvuk i česti brejkovi u elektronskoj podlozi čine pjesmu dinamičnom, a uz dobru scensku izvedbu možda bi mogla zainteresirati glasačko tijelo.

3. Cold Snap – Mucho Macho

„Dora za nas znači sve“, rekli su predstavljajući pjesmu, mada je Cold Snap bend koji iza sebe ima neke uspjehe. No, zov mogućeg internacionalnog uspjeha je logičan. Otpjevana na engleskom jeziku, prijemčivog refrena, „Mucho Macho“ sa svojim nu-metal prizvukom ulazi među pjesme kakvih će nesumnjivo biti još na Eurosongu. Pitanje je hoće li ju prihvatiti domaći žiri. Sumnjam, mada je pjesma korektna.

4. Devin - Over Me

Velikim riječima da se radi o prestanku kompromisa i pjesmi kakvu bi i sam želio čuti na radiju, Devin je predstavio pjesmu koja je, tvrdi, njegov magnum opus. Priča o okrutnoj sadašnjosti, s fokusom na mlade i što ih čeka, tema je pjesme čiji tekst vjerojatno nitko neće tako protumačiti. Jer, radi se o prihvatljivom pop-komadu, ali ništa više od toga. Ponovno će mu problem biti domaći žiriji, mada bi na Eurosongu bio dio standardne, uobičajene EU ponude.

5. Ema Bubić - Vrijeme za nas

„Dati sebi vrijeme biti ono što jesi“, slušati unutarnji glas, poruka je Eme Bubić s kojom se može poistovjetiti puno ljudi. No, poruka da ne moramo biti savršeni, „nego stvarni“, samo je podloga dobre, klasične klavirske balade koja je barem razumljiva spram mnogih okolnih pjesama s ovogodišnje Dore. Pomalo svečarski refren i ugođaj pjesme dobro se uklapaju u ovo postpraznično vrijeme, pa možda Bubić i uspije u svojim namjerama.

6. Fenksta - Memento Mori

Iako sam tvrdi da je u hip hopu, ultimativni cilj Fenksti je Dora, kao i lani kad je ušao među prvih deset. Ljudi koji su radili sa Shakirom, Justinom Biberom i na festivalu Coachella....., te par čeških autora, dio su međunarodne ekipe koja misli da će uspjeti jer su svjetski proizvod. No, iskreno, ovakvu pjesmu napisao bi i Luka Nižetić, ali bi ju bolje otpjevao, pa kompromis Fenkste nije uspio, bolje da ostane u hip hopu.

7. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

„Odgađanje obaveza za sutra“, tema je pjesme u kojoj se autor suočava s činjenicom da želi ostati svoj. Sve bi to bilo suvišno da producent Srđan Sekulović Skansi od Uccellinijeve pjesme nije napravio komercijalno jasnu i preglednu temu bombastične melodije i širokog refrena. Bez ikakvih aranžmanskih komplikacija koje prate mnoge pjesme. „Ako bolje bude sutra“ bar ćete zapamtiti i pjevušiti.



8. Irma - Ni traga

Sasvim iskreno Irma je rekla da se osjećala zakinuto prošle godine i da misli da može pobijediti i „otići na šnicle u Beč“. Slažem se s njom, a i s producentom Hrvojem Domazetom koji je zakopao efektnu estradnu kombinaciju koja ima potencijala, jer, ponovimo, prvo treba proći domaće žirije na Dori. Nekada je ovakve pjesme pisao Tonči Huljić, a on je znao kako to treba raditi. Bolje dobra estrada nego nezanimljive komplikacije.

9. Ivan Sever - Crying Eyes

Još jedan međunarodno-domaći tim potpisao je pjesmu Ivana Severa. Ovaj puta odlučili su se za amerikanizirani pop s natruhama hard rocka, kakav radi i Dino Jelusick. Prilično jednostavna i pregledna pjesma bila bi jača da ju je pjevao, i dakako doradio, Bon Jovi. Ovako je pomalo bezbojna, s jasnim refrenom, ali nikakvi klasik-rock spojevi ne prolaze kod domaćih žirija, to se bar zna.

10. Jasmina Makota - Higher

Marin Hrašćanec kao producent sudjelovao je u radu na pjesmi „Higher“. Valja reći da je Intek Music jedna od najboljih diskografskih etiketa u svijetu ozbiljne, kreativne domaće rock i alternativne scene, a čak i kad rade za Doru kopljima su ispred konkurencije. Pjesma Jasmine Makote osobno mi je najdraža i kad bih imao mogućnost utjecaja na žirije savjetovao bih im da je odaberu, jer bi pokazali eleganciju na Eurosongu. Ali vjerojatno neće.

11. Kandžija - 3 ujutro

Kandžija je veteran domaće scene pa ne mitologizira prijavu na Doru, ali priznaje da mu je zanimljivo ući u mainstream, izaći iz zone komfora i probati nešto napraviti. I u pravu je, drugačiji je i autorski specifičan, Luka Tralić-Shot iz Elmentala producent je pjesme za koju su dobro odlučili da ju prijave na Doru i izostave ju sa zadnjeg albuma Kandžije. Bitno je da se najbolji domaći glazbenici prijavljuju i podignu prag kvalitete Dore. Pravi Jamiroquai cabaret s potencijalom i jedna od najzanimljivijih pjesama ovogodišnje Dore.

12. Gabrijel Ivić - Light Up

Gabrijel Ivić ušao je na Doru kao zamjena za Karolina Ilić, a pjesma „Light Up“, prema njemu, trebala bi donijeti dozu radosti i mladosti na Doru, jer želi promovirati Hrvatsku na Eurosongu. Teško da će mu se želje ostvariti, spriječit će ga žiriji, ali „Light Up“ je prihvatljiva, jednostavna dance-pop pjesma starinskog ugođaja osamdesetih, korektna već i stoga što nije pretenciozna.

13. Lana Mandarić – Tama

„Tama“ govori o borbi dobra i zla u nama samima, pa je jasno da se radi o velikoj temi. Veliki je i aranžman na početku pompozne balade koja potom postaje dance-poskočica. Lana Mandarić fino ju je otpjevala, pa ako bi trebalo odabrati neku tipičnu eurosongovsku pjesmu, „Tama“ bi mogla odigrati ulogu dobrog konfekcijskog popa, s jakom scenskom prezentacijom dakako.

14. Lara Demarin - Mantra

Još jedna pjesma u produkciji Hrvoja Domazeta, vjerojatno najzaposlenijeg sudionika Dore. Lara Demarin kaže da je pjesma pisana baš za Doru, a tako i zvuči. Pravi raspašoj etno-vokala, elektronike, plemenskih bubnjeva, s tekstom na hrvatskom i engleskom jeziku. Osobno ne podnosim ovakve pjesme, ali bi na Dori vjerojatno mogla imati više uspjeha nego one koje mi se sviđaju.

15. LELEK - Andromeda

Angažirana pjesma o teškom položaju žena. Već zbog stiha „pitaj svoju baku zašto je morala rađati u mraku“ poslao bih je na Eurosong, ili barem puštao svake prve subote na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Apsolutno najangažiraniji tekst o našim bakama i ženama kod nas, s tipičnim etnografskim elementima. Možda nije neka vrhunska pjesma, ali bi se tema mogla vizualno efektno prezentirati na pozornici Eurosonga.

16. Lima Len - Raketa

„Svi smo rakete na kraju dana“, ili barem do ljeta, tvrdi Lima Len, ali nije jasno jesu li mu draže palačinke, gumeni bomboni, parizer i panceta ili pašteta? I zašto mu ne treba dijeta? Vjerojatno najbanalnija pjesme ovogodišnje Dore koja niti na osnovnoj razini ne drži vodu, tj. temu. Nesumnjivo će postati veliki hit i omiljeni izbor mnogih radijskih urednika sklonih tik-tok izazovima.

17. Marko Kutlić - Neotuđivo

Marko Kutlić objasnio je u uvodu da je veliki životni gubitak pretvorio u autorsku pjesmu, čiji je koproducent (još jednom) Hrvoje Domazet. Nakon takvog uvoda stigla je grandiozna balada o gubitku ljubavi, solidno otpjevana jer Kutlić ima glas, ali emocija se ne probija do slušatelja. Možda niti ne trebaju, ali nedostaje dojam iskrenosti i emocije, mada pjevačke pirotehnike ima.

18. Noelle - Uninterrupted

„Neovisno izražavanje sebe i izlazak izvan kalupa“, još je jedna velika tema i objašnjenje o poruci pjesme koja ima „eurosongovski vajb“. Definitivno ima, jer „Uninterrupted“ je tipična Shakira-shake kakvih ima na tone, a domaća estrada ne može se oduprijeti zovu starih recepata koji više nisu aktualni čak niti na Eurosongu.

19. Ritam Noir - Profumi di mare

„Pjesma o ljubavi i strasti, za koju se nadaju da će svi na nju svi pasti“, najavljuje „Profumi di mare“ postave Ritam Noir. Za razliku od svih preozbiljnih objašnjenja, ova pjesma skriveni je favorit jer svojom jednostavnošću i energijom „vozi“ kako to banalni hitovi i trebaju. Pitanje je kakav će biti scenski nastup, ali ovaj pop-hard rock sa ženskim vokalima ima čak i melodijske motive Istre u sebi.

20. Sergej - Scream

Introvert u ekstrovertnom svijetu, motiv je pjesme „Scream“ Sergeja koju je napravio s Matt Shaftom i Laurom koja pjeva. Prijavio se na Doru tek kad je sve „kliknulo“, jer „Dora je za njega nešto više“, kaže Sergej. Odlična pjesma za Eurosong, lijepih vokalnih harmonija, ali možda previše na tragu kompliciranog Marka Bošnjaka, pa je teško očekivati da će se domaći žiriji odlučiti za nju,

21. Stela Rade - Nema te

Stela Rade iz Jastrebarskog buduća je velika zvijezda domaće scene. Žena sa „pink harmonikom“ na sceni je fenomenalna, ali uz scenski outfit bitno je njeno sviračko znanje, iskustvo i razumijevanje s muzikantima na sceni. Stela Rade je medijska bomba u nastajanju i bila bi definitivno najbolji izbor za Eurosong. Vrhunski vokal, razumljiva pjesma i potencijalno izvrstan scenski nastup kao da su servirani na pladnju domaćim žirijima.

22. ToMa - Ledina

ToMa treći put izlazi na pozornicu Dore, u međuvremenu je postigao dosta uspjeha na domaćoj estradi, a njegova pjesma „Ledina“ s violinskim premazima i vokalom nalik Zdravku Čoliću govori nam da je ToMa mlad godinama, ali star dušom. Ništa posebno, ali uredna rekapitulacija zabavnoglazbenih patenata koje smo davno čuli i još ih uvijek stalno slušamo i danas. No, ovo je za domaću upotrebu, a ne za Eurosong.

23. Toni Sky – O ne!

Toni Sky je „spojio moderni izraz sa starim soulom“, ali u samostalnom izdanju, umjesto s timom kao na Zagrebačkom festivalu. Prijavio se na Doru jer mu je i Voice zanimljiv i htio se staviti u prvi plan. Tata mu je rekao da se prijavi na Doru, a kad je već zaboravio na to, shvatio je da je prošao. Ali neće proći dalje, jer simpatična pjesmica nažalost nema potencijala stići do kraja, pa da ga tata vidi na pozornici u Beču.

24. Zevin - Nives Cilenšek– My Mind

Zevin je prema vlastitim riječima „hyper-pop početnica s konceptualnim zamislima“. Sklona Balkanu koji kao i mnogi nosi sa sobom kud god ide, čeka da se razriješi dilema „da li da ide van ili ostane tu?“. Bi li mogla otići na Eurosong u Beč? Bi, jer „My Mind“ je najbolja od svih sličnih pjesama na ovogodišnjoj Dori, ima strasti i emociju koja prati pamtljivu instrumentalnu podlogu, s odličnim vokalima i etno-detaljima na vrhu torte. Jer, neke pjesme i izvođači jednostavno imaju ono što im treba.

