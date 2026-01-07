Detalji iz zatvora: Sin Roba Reinera u samici je, jede sam i pod stalnim je nadzorom stražara

Nick Reiner više nije pod formalnim nadzorom zbog opasnosti od samoubojstva u kazneno-popravnom zavodu Twin Towers u Los Angelesu, no i dalje se nalazi u jedinici za pojačani nadzor namijenjenoj zatvorenicima s mentalnim poteškoćama. Prema izvorima iz ureda šerifa okruga Los Angeles, Reiner je smješten u samicu, nosi žutu zatvorsku majicu i plave hlače, a takozvana plava odjeća za prevenciju samoubojstava, koju je morao nositi pri prvom pojavljivanju na sudu, oduzeta mu je. Unatoč tome, i dalje ga se smatra zatvorenikom s "mentalnim poteškoćama", a čuvari ga provjeravaju svakih 15 minuta. Obroke jede sam u ćeliji, a iz nje izlazi isključivo zbog odlazaka na sud ili medicinskih potreba, i to uvijek uz pratnju narednika opremljenog videokamerom. Ove stroge mjere osiguravaju da nitko ne može kompromitirati slučaj ili utjecati na osumnjičenika.

Podsjetimo, stravičan zločin koji je šokirao javnost dogodio se 14. prosinca, kada su tijela slavnog redatelja Roba Reinera (78) i njegove supruge Michele Singer Reiner (70) pronađena u glavnoj spavaćoj sobi njihova doma u elitnoj četvrti Brentwood u Los Angelesu. Njihova kći Romy otkrila je očevo tijelo nakon što je maserka koja je imala zakazan termin javila da ne može ući na posjed. Tek dolaskom hitne pomoći Romy je saznala da je i njezina majka ubijena. Obdukcijom je potvrđeno da je bračni par preminuo od višestrukih ubodnih rana, a tužiteljstvo tereti Nicka za dvostruko ubojstvo prvog stupnja, uz posebnu optužbu za korištenje noža kao smrtonosnog oružja.

Nick Reiner, koji je u vrijeme ubojstva živio u kući za goste na imanju svojih roditelja, godinama se borio s ovisnošću o drogama i mentalnim problemima. Njegova borba bila je javna, a kulminirala je poluautobiografskim filmom "Being Charlie" iz 2016. godine, na kojem je radio sa svojim ocem. U intervjuima je otvoreno govorio o tome kako je od 15. godine ulazio i izlazio iz rehabilitacijskih centara te je neko vrijeme proveo kao beskućnik. Izvori bliski istrazi navode da mu je prije ubojstava dijagnosticirana shizofrenija za koju je uzimao lijekove, što će vjerojatno biti ključan element njegove obrane. Svega nekoliko sati prije tragedije, Nick se navodno žestoko posvađao s ocem na božićnoj zabavi koju je organizirao komičar Conan O'Brien. Nakon svađe je bijesno napustio zabavu. Uhićen je kasnije te večeri u blizini kampusa Sveučilišta Južne Kalifornije, oko 25 kilometara od obiteljske kuće. Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak uhićenja, a nedugo prije toga viđen je kako mirno kupuje piće na benzinskoj postaji. Prilikom uhićenja nije pružao otpor.