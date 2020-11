Zločesti dečko Hollywooda snimio je spot s kćeri poznate glumice u kojem ima scena seksa

Shia LaBeouf i Margaret Qualley snimili su zajedno spot za pjesmu 'Love Me Like You Hate Me' u kojem prikazuju sve uspone i padove jednog zaljubljenog para. Pjesma je to Margaretine sestre Rainey, koja od 2014. godine nastupa pod imenom Rainsford. Spot i pjesma prikazuju nježnost i toksičnost odnosa, a u spotu ima i dosta scena seksa.

Margaret Qualley nedavno se pojavila u seriji Fosse / Verdon i glumila jednu od članica obitelji Charlesa Mansona u blockbusteru Quentina Tarantina "Bilo jednom ... u Hollywoodu". Margaret i Rainey su kćeri poznate glumice Andy McDowell. Glumac Shia LaBeouf poznat je zbog franšize Transformers, no od 2000. do 2003. bio je zvijezda Disneyeva showa Even Stevens. Shia je imao problema s alkoholom i nekontroliranim bijesom, te je više puta bio uhićen i zato ga često zovu zločestim dečkom Hollywooda.

Jednom se na crvenom tepihu pojavio s vrećom preko glave na kojoj je pisalo “Više nisam slavan“. Shia je bio u braku s glumicom Mijom Goth i par je prije dvije godine predao papire za razvod, ali ove godine su opet snimljeni zajedno. Snimljeni su kako izmjenjuju poljupce u jednom od parkova u Pasadeni, a par se upoznao 2012. godine na snimanju filma "Nimfomanka", a vjenčali su se 2016. godine u Las Vegasu.