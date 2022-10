Žena za kojom su 80-ih uzdisali muškarci podijelila mnogima nepoznat detalj iz svoje prošlosti: To se dogodilo 1995.

Samantha Fox (56) 80-ih je bila seks-simbol, a popularnost je stekla zahvaljujući The Sunu koji je objavljivao njezine fotografije. Zbog svojih savršenih proporcija 90-60-90 ubrzo je postala jedan od najzaposlenijih modela u Velikoj Britaniji i mamila je uzdahe muškaraca diljem svijeta. Samantha se sada prisjetila 1995. godine kada se sa grupom Sox natjecala na Euroviziji.

''Bila je 1995. godina kad smo ja i moj ženski bend Sox prošli na natjecanju za odlazak na Eurosong u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali završile smo na četvrtom mjestu, tako da nismo stigle do velikog finala. Sjećam se da sam napisala pjesmu u Španjolskoj s Johnom Durnom, svojim prijateljem i liječnikom, a nazvana je 'Go For The Heart'. Sigurna sam da je možete čuti na većini glazbenih platformi. Bilo je to sjajno iskustvo, a i velika sreća'' napisala je Samantha uz fotografiju koja je nastala te godine.

Podsjetimo, muškarci diljem svijeta bili su razočarani kad je Samantha u svojoj knjizi objavljenoj 2003. godine priznala kako ljubuje i s muškarcima i ženama, a u lipnju ove godine ozakonila je vezu s dugogodišnjom djevojkom Lindom Olsen.

Vjenčale su se u Essexu na raskošnoj ceremoniji, a 56-godišnja seks-ikona blistala je u bijeloj svadbenoj haljini bez naramenica. Uzvanike je zabavljao norveški pop duo Bobbysocks koji čine članice benda Elisabeth (Bettan) Andreassen i Hanne Krogh, a nastupila je i Lisa Stokke. U Lindu se Samantha zaljubila 2016. godine i nakon objave zaruka planirale su se vjenčati 2020. godine, ali pandemija im je poremetila planove i sve su odgodile.

– U Lindu sam se ludo zaljubila i odmah sam znala da s njom želim biti zauvijek. Na Valentinovo 2020. upitala me želim li joj biti supruga. Kleknula je na jedno koljeno i bilo je sve jako tradicionalno. Plakala sam, a plakala je i ona – otkrila je Samantha kako je izgledala prosidba. Kada je objavila svoju knjigu, Fox je otkrila kako je zaljubljena u svoju menadžericu Myru Stratton, a Samantha je bila slomljena kada je Myra preminula 2015. godine. Kada je, zahvaljujući svojim senzualnim fotografijama stekla slavu, Samantha se odlučila upustiti i u glazbene vode i 1986. izdala je album „Touch me“. Kritika nije baš bila oduševljena njezinim vokalnim mogućnostima i taj album je uvršten među stotinu najgorih pop-ploča svih vremena. Njezini obožavatelji nisu obraćali pažnju na te kritike i svaki njezin koncert bio je iznimno posjećen pa je tako u Indiji nastupila pred 70 tisuća ljudi u tri grada.

