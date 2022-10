Lana Jurčević u Istanbulu pozirala u uskoj haljini tigrastog uzorka: Ti si ukras planete i samo su te bogovi takvu stvorili

Pjevačica Lana Jurčević na nekoliko dana je pobjegla u Istanbul i s obožavateljima je podijelila kako se provela u Turskoj i ispričala im je što je to prvi put u životu probala upravo u Istanbulu, ali i pohvalila se uspjehom koji je jedna njezina pjesma imala u ovoj zemlji.

- Bilo je lijepo malo pobjeći. Iako je i u Istanbulu bio miks ugodno s korisnim, bilo je lijepo promijeniti lokaciju malo. I daaaa! Ja kao najveći fan čajeva i samo čajeva, popila sam svoju PRVU KAVU u životu! I svaki dan su me u hotelu dočekali s nečim da nisam mogla vjerovati. Em torta s mojom slikom (a nije mi ni rođendan), em buketi, stalno nešto… Thankssss @lazzonihotel you are amazing ! (Inače, ‘So messed up’ je u Turskoj bio jaaako popularan i na vrhovima njihovih top lista).Uglavnom, uskoro sam doma i bacam se na hrpu novih stvari - napisala je Lana uz jednu objavu na Instagramu. Posjetila je i restoran Nusr-Et i pohvalila se kako je slavnih vlasnik Nusret Gökçe bio tada u restoranu i došao je do njezinog stola.

-Nusr et glavom i bradom za mojim stolom. Iako sam s mesom zadnjih godina sve više na ‘vi’, ne možeš doći u Istanbul i preskočiti Nusreta :) Ljudi čekaju u redovima ispred restorana, konobara ima - ne zna im se broj. Čudo kakav je hype izgradio po cijelom svijetu. - pjevačica je napisala uz objavu iz restorana. Serija fotografija koju je objavila tijekom boravka u Istanbulu oduševila je njezine pratitelje na ovoj društvenoj mreži i pohvalili su njezin izgled dok je pozirala u uskoj haljini tigrastog uzorka

- Što starija to sve ljepša. Draga Lana prekrasna si. Prirodna ljepota i jedna ako ne i najljepša Hrvatica. Najljepša, najzgodnija cura koju sam vidio u životu, ti si ukras planete i samo su te bogovi takvu stvorili svaka čast. Nikad nisi bolje izgledala. Wow prekrasna Lana. Kad će Lana izbacit neku novu pjesmu - pisali su joj obožavatelji.

