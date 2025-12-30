Romantična putovanja se nastavljaju. Ankica i dalje pokušava opustiti Roberta, no on je apsolutno nedodirljiv. „To je sve za mene presporo, on se igra mačke i miša“, priznala je. Njihova finalna destinacija bila je vila s bazenom na otoku Pašmanu, a ni idilično okruženje nije natjeralo Roberta da pokaže emocije. Odmah je potražio dodatnu sobu kako bi u njoj mogao boraviti sam. „Nije mi se nikad dogodilo da muškarac kaže da će spavati u drugoj sobi, da neće sa mnom“, Ankica je bila iznenađena, „Mislim da se on boji žena. Ako kaže da ne želi intimni odnos, pričat ćemo, gledat ćemo televiziju, i to je ok.“ Robert je čak odbio i izmasirati Ankicu, braneći se da nije u tome dobar.

Dva para potpuno su nerazdvojna, a Robert izbjegava dodire: 'Ako kaže da ne želi intimni odnos, pričat ćemo'

Sve se nastavilo večerom tijekom koje je ona ponovno pokušala izvući pokoje priznanje i emocije, ali ga i natjerati da se izjasni – kada će biti spreman za idući korak u njihovu odnosu. „Ne želim raditi greške koje me muče iz prošlosti“, upozorio ju je, a kad je pokušala otkriti nešto više o tome, ljutito je odbrusio, „Koliko puta sam rekao da ne bih dirao u prošlost, ali ti uporno zoveš vraga!“ „Ili glumi ili je tajanstven, nikako ga definirati... Nismo djeca“, dodala je Ankica. „Potrudit ću se ići onim koracima, malo drugačijim“, ipak je obećao za kraj.

U isto vrijeme, zagrljeni Dottie i Josip, nakon vožnje avionom, plovili su morem i smišljali nove zajedničke aktivnosti, uz obostrano flertanje i poljupce. „Ovo sigurno ide u dobrom smjeru“, bila je zadovoljna Dottie. „Mislim da stvarno želi ozbiljnu vezu. Ne smeta mi to, zato i jesmo ovdje“, Josip je zaključio. U apartman na Braču su se konačno smjestili i Dejan i Miljana, također odlučivši spavati odvojeno. „Ako kreveti budu neudobni, možemo drugarski na kauču“, ipak je predložio Dejan. Iduće jutro slijedilo je novo iznenađenje – jahanje konja na plaži, što ih je oboje oduševilo.

Viki i Tomo uživali su u večernjoj šetnji Korčulom i dobro se zabavljali, no kemije je nedostajalo pa su odlučili da su zasad samo prijatelji. „Dosta smo različiti i mislim da nije osoba s kojom bih ja mogla biti u vezi“, priznala je Viki, a farmer je poručio kako će vrijeme sve pokazati, jer među njima je ipak razlika od 13 godina. Za razliku od njih, osjećajima su se potpuno prepustili Josip Đ. i njegova Ksenija, u jacuzziju, uz svijeće i vino. „Zna se ljubiti i paše mi kako se ljubi“, bio je zadovoljan baranjski šarmer, koji je zatim i krevet posuo ružinim laticama, spreman za još romantike. Ona je, pak, njemu poklonila parfem i posebno eterično ulje za masažu. „Romantika na najjače! Mislim da se sve vidi na nama, ne moramo govoriti jesmo li zaljubljeni“, zaključila je Ksenija. Što donosi novi dan na putovanjima, pokazat će 'Ljubav je na selu', u četvrtak od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.