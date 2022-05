Zaručnica se emotivnom objavom oprostila od Raya Liotte: 'To je bila ljubav o kojoj se sanja, bili smo nerazdvojni'

Svijet je šokirala iznenadna smrt glumca Raya Liotte (67), najpoznatijeg po ulozi Henryja Hilla u Scorsesovoj uspješnici ''Dobri momci'', a sada je njegova zaručnica Jacy Nittolo na Instagramu podijelila dirljivu objavu.

-Moj je život tijekom posljednjih nekoliko godina bio zaista čudesan. Ray i ja dijelimo duboku ljubav koju ću u svome srcu zauvijek čuvati. Smijali smo se svaki dan i bili smo nerazdvojni. Naša je kemija bila divlja na najbolji način. On mi je bio sve na svijetu i nismo se mogli zasititi jedno drugog. To je prava ljubav o kojoj se sanja. On je bio najljepša osoba koju sam poznavala, a čak je i to podcjenjivanje - napisala je Nittolo te objavila šest fotografija s Liottom, a kako piše britanski Daily Mail neke od tih fotki nastale su samo par dana prije nego što je glumac preminuo.

Nittolo i Liotta zaručili su se u prosincu 2020. godine, a upoznala su ih djeca. Glumac iz braka s Michelle Grace ima kćer Karsen (23) dok Jacy iz braka s producentom Joeyjem Nittolom ima četvero djece- sinove Daxa (24), Chazza (22) i Joeyja (11) te kćer Jade (19).

Par je vezu započeo 2020., a prvo zajedničko pojavljivanje bilo im je na dodjeli nagrade Independent Spirit, a glumac je u intervjuu za časopis People prošle godine otkrio kako su se za vrijeme lockdowna zbližili te da su se zaručili.

Podsjetimo, glumac je preminuo u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film "Dangerous Water". U zadnje vrijeme radio je na brojnim novim projektima kao što su ''The Many Saints of Newark'', ''Marriage Story i No Sudden Move''. Nedavno je završio sa snimanje filma ''Cocaine Bear'', a pojaviti se trebao i u ''The Substance" uz Demi Moore''.

