Žanamari u bikiniju istaknula obline, pa otkrila kako je izgubila 35 kilograma

Pjevačica Žanamari Perčić (41) u posljednje vrijeme sve češće dijeli fotografije u bikiniju na društvenim mrežama, u kojima uvijek naglašava svoje bujne atribute, ali i fantastičnu liniju. Žanamari je tako podijelila niz fotografija u dvodijelnom crnom badiću, a posebnu važnost dala je svojoj zategnutoj stražnjici. Također, do izražaja je došao i njezin preplanuli ten.

"Divlji Brač", poručila je, a u komentarima je dobila puno komplimenata. Među njima našao se i onaj Nives Celzijus. "Savršena", napisala je. "Pogledaj ti to tijelo i lice", "Kakav ten", "Goriš", "Mačko", "Super si", "Wow, predivna", pisali su i pratitelji.

Inače, Žanamari je nedavno otkrila i kako je smršavila 35 kilograma.

- Ako se zbog ‘par kila viška’ skrivate onda tih par kila nisu vaš osnovni problem. I ja sam u dvadesetima stalno kukala oko par kila viška i nikad ih nisam skinula. Tek kad sam imala 35 kg viška, poslije poroda, sam to ozbiljno shvatila i skinula ih za par mjeseci. Ali samo par kila manje ili više zbilja nije nešto što bi smjelo pokolebati normalnu ženu da uživa u životu i voli sebe. Savjetovala bih tim curama/ženama da potraže u sebi odgovore što zaista žele i što ih usrećuje, da poklone samoj sebi pažnju i vrijeme i svakodnevno rade na svom unutarnjem balansu - rekla je za Story.

Podsjetimo, pjevačica je u jednoj emisiji govorila i o svom vježbanju te koliko joj je trening važan.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

