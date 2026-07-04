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VL
Autor
Večernji.hr
KANADA - MAROKO

UŽIVO OD 19 Kanada protiv opasnog Maroka otvara osminu finala SP-a: Igrač Hajduka od prve minute

International Friendly - Wales v Canada
Paul Childs/REUTERS
04.07.2026. u 18:09
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista od 19 sati.
KANADA
0-0
MAROKO
Osmina finala SP-a Kanada - Maroko, 19:00, NRG Stadion, Houston
SASTAVI

KANADA: Crepeau - Johnston, Bombiro, Fougerolles, Laryea - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

MAROKO: Bono - Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, El-Khannouss - Saibari

NAJBOLJI IGRAČI

Iako je Achraf Hakimi najpoznatiji igrač Maroka, ne bismo pogriješili kada bismo rekli da je Ismael Saibari do sada pokazao najviše. Novi igrač Bayerna zabio je tri pogotka u četiri utakmice i bit će najveća opasnost obrani Kanade.

S druge stran, Jonathan David također je zabio tri pogotka i bit će glavna kanadska uzdanica,

SUDAC

Glavni sudac ove utakmice bit će Michael Oliver iz Engleske.

NAJAVA

Kanada, jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, otvara osminu finala ovog natjecanja protiv najbolje afričke reprezentacije - Maroka. Pobjednik ovog susreta plasirat će se među osam najboljih reprezentacija svijeta tako da je ulog uoči utakmice itekako velik.

Kanada je dosad pokazala vrlo agresivan, napadački nogomet. Imaju samo jedan poraz na cijelom prvesntvu, od Švicarske u trećem kolu grupne-faze. U šesnaestini finala već su izbacili jednu afričku reprezentaciju (Južnoafričku Republiku), a nadaju se da će to ponoviti protiv Maroka.

Maokanci su već pokazali kako četvrto mjesto prije četiri godine nije bila slučajnost i jedna su od najopasnijih reprezentacija na turniru. Već su remizirali s Brazilom u grupnoj-fazi u utakmici u kojoj su na trenutke bili i bolji protivnik, dok su u šesnaestini finala izbacili Nizozemsku. Zato u ovu utakmicu ulaze sa statusom favorita iako igraju protiv domaćina turnira.

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