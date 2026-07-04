UŽIVO OD 19 Kanada protiv opasnog Maroka otvara osminu finala SP-a: Igrač Hajduka od prve minute

Imamo zajedništvo, iskustvo i nabrijane mladiće

Ljudi, umjesto da trošimo energiju na raspravu o suđenju, radije učinimo nešto drugo

Umjesto da trošimo energiju na to, radije gledajmo pozitivnu stranu priče, a ona kaže da je Hrvatska još jednom pokazala da spada u vrh svjetskog nogometa, da se baš sa svima možemo "pofajtati". Dizali smo se kako je turnir odmicao, odigrali protiv Portugala jedno od najboljih poluvremena u povijesti, djelovali moderno, trkački moćno i još jednom pokazali da imamo ono na čemu nam zavide svi na svijetu, a to je zajedništvo.