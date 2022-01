Žanamari Perčić o skidanju kilograma nakupljenih tijekom blagdana: 'Tek pred ljeto izbacim masti, šećer i sol'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) u proteklih je nekoliko godina svoju liniju dovela do savršenstva zahvaljujući svakodnevnoj tjelovježbi, pa ne čudi što nosi titulu jedne od najseksepilnijih Hrvatica, a danas uz pjevačku karijerugradi i onu influencerice.

Zbog toga ne čudi da pjevačica ima dobre savjete za one koji žele skinuti kilograme koje su nakupili tijekom blagdana.

- Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist… krenite u gym i pretvorite to u mišić. Nikad me nije brinuo višak kilograma samo manjak. Ako trenirate i višak kilograma izgleda dobro kad ga podigne kvalitetan mišić. A manjak kilograma meni osobno nije dobra podloga za trening. Volim imati više mase, onda navaliti na bildanje i tek pred ljeto izbaciti masti, šećer i sol te izgubiti masnoće - kazala je Perčić za RTL.hr.

Žanamari se svojim isklesanim tijelom redovito hvali na društvenim mrežama, a iz objektiva često je njezin suprug Mario Perčić. Vježbanje ne propušta, a iako su joj mnogi treneri savjetovali kako bi bilo dobro da u tjednu ima dva dana odmora, ona ih ne sluša.

Ni period kada su u lockdownu teretane bile zatvorene, nisu spriječile pjevačicu u treniranju, samo ih je tada prilagodila kućnoj varijanti.

VIDEO I Plenković je gledao Don't Look Up! Donosimo pregled filmske godine