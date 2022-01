Pjevačica proživljava najteže dane, potvrdila je da je preminuo njen 17-godišnji sin: Dušo moja, jako te volim

Pjevačica Sinead O'Connor proživljava najteže dane. naime, na Twitteru je potvrdila kako je preminuo njen 17-godišnji sin.

"Moj prekrasni sin, svjetlo mog života sada je s Bogom. Neka počiva u miru i neka nitko ne slijedi njegov primjer. Dušo moja. Jako te volim" napisala je O'Connor na toj društvenoj mreži.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: