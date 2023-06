Vlatka Pokos oduševila atraktivnim fotkama s plaže: 'Uvijek prekrasna i sexy'

STJEPAN HAUSER:

'Djeca su mi se u školi smijala jer nisam bio 'frajer' ili neka 'faca', nisam se mogao uklopiti'

Postao je svjetska zvijezda, što mu uspjesi i pune arene širom svijeta sa 2celllos, pobjede na prestižnim svjetskim natjecanjima, pa i sada kad ga na turneji predstavljaju kao "Hauser, buntovnik s violončelom", daju za pravo. I kao i obično, za Ekran nam se umjetnici otvore pa saznamo puno toga o čemu ga nitko do sada nije pitao, od ruganja djece u djetinjstvu, do teškog financiranja studija u Londonu, razočaranja ili pak uspjeha na brojnim natjecanjima, pa sve do "pucanja filma"