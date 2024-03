Vjerodostojan predstavnik povijesnih drama s otoka. Slobodno pogledajte

Mary & George, SkyShowtime

Ljubitelji srednjovjekovnih dvorskih drama došli su na svoje. I još malo povrh toga. Priča o Mary Villiers, grofici od Buckinghama, i njezinu sinu Georgeu Villiersu, prvom vojvodi od Buckinghama, nešto je poput Igre prijestolja kada je riječ o spletkama. Samo što su se događaji opisani u seriji koja ide na SkyShowtime većim dijelom doista i dogodili. Naime, Mary, pohlepna i častohlepna kakva je već bila, svojeg je sina odgajala da bi došao u milost kralja Jamesa, čak i ako bi to podrazumijevalo podilaženje najnižim kraljevim strastima, a to su one prema muškarcima. Jer, smatra se da je James bio homoseksualac koji je imao i više od jednog ljubavnika, a među kojima je možda najistaknutiji i kralju najbliži bio upravo George. Mary je preko Georgea uspjela na dvor ugurati praktično svu svoju djecu, a to je išlo do te mjere da je sam kralj 1618. godine izjavio kako mu se čini da ni za što drugo ne živi nego za dobrobit obitelji Villiers. Međutim, kako već to obično biva i u pričama i u realnom životu, spletke i manipulacije nisu dovoljne da bi se pravilno vodilo kraljevstvo i parlament, na što je Mary preko Georgea imala itekakvog utjecaja, pa je to imalo i ozbiljnih posljedica. Ostavit ćemo taj dio gledateljima iako priča nije nepoznata te su o svemu pisane i knjige, a na jednoj od njih serija je i zasnovana. Spomenut ćemo samo da je Mary Villiers svojim postupcima ostavila trajan utjecaj na britanski dvor i nakon Jamesa I., a svojoj obitelji priskrbila dobar život još koju generaciju. No, bila je hladna i proračunata, gotovo bez osjećaja, čak i prema svojoj djeci. Čini nam se da nije bilo lako pronaći bolju glumicu od Julianne Moore da je tumači, a ona to čini odlično. Ništa čudno, s obzirom na to da je riječ o velikoj glumici koja već nekoliko godina nema stvarno veliku ulogu. Vjerojatno će opća procjena biti kako ni ovo nije veliko, ali Julianne Moore jest trajna vrijednost na ekranu, bilo malom bilo velikom. Ostatak prilično brojne glumačke ekipe prati je adekvatno, tu je i nekoliko poznatijih imena britanske drame, pri čemu je serija vjerodostojan predstavnik povijesnih drama s Otoka. K tome, prikazane su i neke lascivnije scene bez kojih cijela priča ipak ne bi držala vodu u današnje vrijeme gdje je sve puno izravnije, lišeno umjetničkih pristupa i sličnog. Dvorske drame nešto su što očito ima publiku bilo gdje u Europi, pa ne bi bilo čudno, nakon pretpremijernog gledanja, da serija bude gledana i izvan Otoka koji će za ovu priču biti izravno zainteresiran. Slobodno pogledajte!

The New Look, Apple TV+

Da se ova serija ne vrti na Apple TV+, kojega kod nas iz nejasnih razloga još nema, bila bi glavna preporuka. Zaredale su se serije o povijesno važnim modnim dizajnerima, a teško je sjetiti se nekoga s većim utjecajem od Christiana Diora. Konkurentica mu je bila Coco Chanel, podjednako veliko ime. Ovo rivalstvo obilježit će i doba Drugog svjetskog rata u modnom svijetu, oko čega se serija dobrim dijelom i vrti. Naime, pronađeni su dokumenti koji navode na zaključak da je Coco Chanel surađivala s nacistima i to na prilično visokom nivou. Kako to u Appleu obično rade, u seriju je uloženo dosta, pa Diora umači Ben Mendelsohn, a Coco Chanel Juliette Binoche. Tu nije kraj poznatim imenima jer imamo i Johna Malkovicha, pa čak i Glenn Close u jednoj manjoj ulozi, uz nekoliko također odličnih glumaca poput Emily Mortimer. Serija je mnogo više usmjerena na Christiana Diora i Coco Chanel nego na modne piste te se bavi onim što se oko njih događalo u vrijeme kada je Dior smjenjivao Chanel na mjestu najveće zvijezde visoke mode.

Gran Turismo, HBO Max

Ovaj je film svakako bio jedan od atraktivnijih naslova prošle godine. Prije svega zbog doista dobro napravljenih i snimljenih scena sa staze, pri čemu je publika bila zagarantirana i to možda i u milijunskim brojkama. Jer Gran Turismo već je desetljećima dominantna igrica automobilskih utrka s vjerojatno najsavršenijim fizikalnim modelom koji je moguće dobiti današnjim hardverom. I priča sama po sebi nije za baciti, istinita je, Jann Mardenborough doista jest bivši gamer koji je uspio proći u redove najboljih vozača utrka automobilske GT klase vozeći za Nissan. U filmu su, uz mladog glavnog glumca Archieja Madekwea, i David Harbour te Orlando Bloom, očito računajući kako će uz samo malo pokazivanja svojeg glumačkog umijeća doći do široke publike. To je bilo samo djelomično točno, film nije podbacio, ali nije bio ni osobita senzacija unatoč nastupu i Djimona Hounsoua pa i nekadašnje spajsice Geri Halliwell. Preporučujemo gledanje u što je moguće većoj rezoluciji na što je moguće većem ekranu.

Fortuna, HRT

Sredinom prošle godine napisali smo kratku preporuku za ovu zaista dobru španjolskoameričku seriju u kojoj nastupa uvijek sjajni Stanley Tucci kojega ćete se zasigurno sjetiti iz filma “Vrag nosi Pradu”, a možda čak i iz “Konačnog rješenja”, filma o planiranju najvećeg zločina u povijesti svijeta, holokausta, gdje je tumačio Adolfa Eichmanna. Ovdje je Tucci Frank Wild, avanturist i tragač za blagom koji pronalazi ulov svog života, potopljeni srednjovjekovni španjolski brod prepun zlata. Ali postoji i problem – kako odnijeti blago uz španjolsku vladu koja je u problemu jer vlada financijska kriza, a pronalazak je evidentno njezino vlasništvo. Samo to treba dokazati u vrlo kratkom roku, u čemu joj je spreman pomoći jedan američki odvjetnik, stari Frankov znanac. Svakako treba spomenuti da je Fortuna djelo uglednog španjolskog filmaša Alejandra Amenábara, a tome još pridodajmo kako je na produkciju serije potrošen znatan novac pa gledamo malo prizore iz kasnog srednjeg vijeka, pa nešto ispod vode, a tu je i glumac nominiran za nagradu Oscar, Tucci.