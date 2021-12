Vjekoslava Huljić otkrila koja joj je najljepša Grašina pjesma: 'Slaba sam na 'Srce za vodiča', jer je moja kćer u njoj'

Hitmejkerica i književnica Vjekoslava Huljić gostovala je u emisiji 'U svom filmu'. Vjekoslava je u svojoj karijeri napisala više od 600 pjesama te brojne romane, među kojima je najviše onih namijenjenih djeci. Tijekom gostovanja u emisiji govorila je o svojoj karijeri, ali i obitelji.

Ispričala je da je oduvijek znala da će se baviti pisanjem te da ju nikad nisu privlačila svjetla pozornice. Otkrila je i način na koji Tonči i ona stvaraju pjesme. Naime, kako je rekla, rade drugačije nego drugi, jer prvo on napiše glazbu, a zatim joj predoči metriku koja bi se najbolje uklopila. Nakon toga ona piše tekst.

U svom gostovanju istaknula je i neke glazbenike s kojima je surađivala među kojima su Doris Dragović, Jelena Rozga, Danijela Martinović, Petar Grašo, ali i legendarni Oliver Dragojević. Huljić je ispričala kako je njezina pjesma 'Dva put sam umra' došla do Olivera. Kazala je da je Tonči tekst odnio Zdenku Runjiću, a on je zaključio da je ta pjesma najbolja za Olivera te se i njemu pjesma svidjela. - Nazvao me i rekao: Vjeko, je l' mi čuvaš pjesmu? - rekla je te dodala da se valjda bojao da Tonči ne bi kome drugome dao pjesmu. Rekla je da joj je jako drago da je Oliver od te pjesme napravio antologijsku, iako je ona prvo bila namijenjena Magazinu.

Jedan od važnijih izvođača njezinih pjesama je i Grašo, kojeg je opisala kao arhetip Dalmatinca. - Sa svojom vanjštinom, sa svojim temperamentom, sa svojim stavovima - objasnila je. Vodteljica Tončica Čeljuska je Vjekoslavu pitala i koja joj je najdraža Grašina pjesma. - Slaba sam na 'Srce za vodiča, jer je tu moja kćer - opisala je te dodala da obožava i druge pjesme poput 'Providence'.

Otkrila je i koja je tajna održavanja braka na estradi. Kazala je da nije važno je li brak pod povećalom javnosti ili ne, te istaknula nešto drugo. - Bitno je da čovjek zna koliko vrijedi, je li te netko zaslužio, jesi li ti zaslužila njega i on tebe - ispričala je te dodala da mora biti ljubavi i kemije te razumijevanja.

Dodajmo da je Vjekoslava u braku s glazbenikom Tončijem već 34 godine te imaju dvoje djece: kćer Hanu (32) i sina Ivana (33).

