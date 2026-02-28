Naši Portali
KOMENTARI NE STAJU

Domaćeg glumca žestoko napali na Redditu zbog izjave u podcastu: 'Ovakav razgovor sa ženom je dno dna'

Zagreb: Mario Valenti? demonstrira uredske vježbe tajnicama
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 12:18

Kratki isječak njegovog gostovanja postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu negativnih komentara na Redditu. Ovo nije prvi put da se Mario Valentić našao na meti kritika zbog neprimjerenog ponašanja

Glumac, kineziolog i promotor zdravog života, Mario Valentić, ponovno je uzburkao javnost, no ovoga puta ne zbog vježbanja na neobičnim lokacijama ili novih poslovnih pothvata, već zbog svog ponašanja u jednom podcastu. Kratki isječak njegovog gostovanja postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu negativnih komentara na Redditu. 

 "Ja sam zgrožena. On ljigav, degutantan i vulgaran do točke negledljivosti", napisala je autorica objave, pokrenuvši burnu raspravu. U spornom videu, na pitanje voditeljice što muškarci prvo primijete na ženama, Valentić odgovara: "Guzi** i si**", a potom dodaje i žargonski izraz "cike", što je izazvalo napadaj smijeha kod voditeljice, ali i zgražanje gledatelja.

Foto: Reddit

Foto: Reddit

Komentari ispod objave bili su jednako oštri. Mnogi su se složili da je takav način izražavanja neprimjeren za javni prostor. "Nisam ga takvog zamišljala, ovo su kafanski razgovori lokalnih pijanaca, ovakav razgovor sa ženom je dno dna", napisala je jedna korisnica. Drugi su bili šokirani samom činjenicom da je takvo što izgovorio pred kamerama.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
Zagreb: Mario Valenti? demonstrira uredske vježbe tajnicama
1/28

Ovo nije prvi put da se Mario Valentić našao na meti kritika zbog neprimjerenog ponašanja. Javnost još pamti incident iz 2020. godine, kada je usred pandemijskih mjera snimio "prosvjedni trening" u crkvi, što su mnogi ocijenili kao krajnje nepoštovanje i zaradio je policijsku prijavu. 
TO
TomoVinkovićbeatsIMT
12:40 28.02.2026.

Svi osuđuju njegov vulgaran odgovor, ali se nitko ne osvrće na to da je novinarka na to reagirala eksplozijom smijeha. Ako je odgovor seksistički i neprimjeren, zašto se onda njezina reakcija smatra potpuno normalnom?

