Domaćeg glumca žestoko napali na Redditu zbog izjave u podcastu: 'Ovakav razgovor sa ženom je dno dna'

Glumac, kineziolog i promotor zdravog života, Mario Valentić, ponovno je uzburkao javnost, no ovoga puta ne zbog vježbanja na neobičnim lokacijama ili novih poslovnih pothvata, već zbog svog ponašanja u jednom podcastu. Kratki isječak njegovog gostovanja postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu negativnih komentara na Redditu.

"Ja sam zgrožena. On ljigav, degutantan i vulgaran do točke negledljivosti", napisala je autorica objave, pokrenuvši burnu raspravu. U spornom videu, na pitanje voditeljice što muškarci prvo primijete na ženama, Valentić odgovara: "Guzi** i si**", a potom dodaje i žargonski izraz "cike", što je izazvalo napadaj smijeha kod voditeljice, ali i zgražanje gledatelja.

Foto: Reddit

Foto: Reddit

Komentari ispod objave bili su jednako oštri. Mnogi su se složili da je takav način izražavanja neprimjeren za javni prostor. "Nisam ga takvog zamišljala, ovo su kafanski razgovori lokalnih pijanaca, ovakav razgovor sa ženom je dno dna", napisala je jedna korisnica. Drugi su bili šokirani samom činjenicom da je takvo što izgovorio pred kamerama.

Ovo nije prvi put da se Mario Valentić našao na meti kritika zbog neprimjerenog ponašanja. Javnost još pamti incident iz 2020. godine, kada je usred pandemijskih mjera snimio "prosvjedni trening" u crkvi, što su mnogi ocijenili kao krajnje nepoštovanje i zaradio je policijsku prijavu.