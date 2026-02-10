Naši Portali
TAJNA BITKA

Otkriveni šokanti detalje smrti Catherine O'Hare, Kevinove majke iz filmova 'Sam u kući'

Foto: Profimedia
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 08:30

Prema podacima, hitna pomoć pozvana je u njezin dom u Los Angelesu u ranim jutarnjim satima zbog teških problema s disanjem. Prevezena je u bolnicu u Santa Monici u ozbiljnom stanju, gdje je, unatoč naporima liječnika, preminula nekoliko sati kasnije

Tjedan dana nakon iznenadne smrti Catherine O'Hare otkrivena je tragična pozadina njezina odlaska. Službeni dokumenti Ureda mrtvozornika okruga Los Angeles potvrdili su da je neposredni uzrok smrti legendarne glumice bila plućna embolija, stanje u kojem krvni ugrušak blokira arteriju u plućima, piše TMZ. Ova vijest rasvijetlila je okolnosti koje su prvotno opisane kao posljedica "kratke bolesti", kako je njezina agencija izvijestila.

Ipak, obdukcija je otkrila težu pozadinu, a kao temeljni uzrok naveden je karcinom rektuma, s kojim se O'Hara, kako se navodi u dokumentima koje prenosi TMZ, u tajnosti borila posljednjih mjeseci. Ovi nalazi otkrivaju da je zvijezda filmova 'Sam u kući' prolazila kroz tešku zdravstvenu bitku daleko od očiju javnosti, čuvajući svoju privatnost do kraja.

Najpoznatiji dječji glumac razbio mitove o filmovima 'Sam u kući': 'Ta rečenica je moja!'
1/10

Prema podacima, hitna pomoć pozvana je u njezin dom u Los Angelesu u ranim jutarnjim satima zbog teških problema s disanjem. Prevezena je u bolnicu u Santa Monici u ozbiljnom stanju, gdje je, unatoč naporima liječnika, preminula nekoliko sati kasnije.

Javnosti je bilo poznato da je O'Hara živjela s rijetkim stanjem 'situs inversus', kod kojeg su unutarnji organi smješteni zrcalno. Iako se nagađalo o mogućoj povezanosti, obdukcija je potvrdila da to urođeno stanje nije utjecalo na uzrok smrti. Tijelo glumice je kremirano, a posmrtni ostaci predani su njezinom suprugu Bou Welchu, s kojim je imala dva sina, Matthewa i Lukea.
