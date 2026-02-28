'Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima': Preminuo je poznati glazbenik, svi znaju njegov hit 'Oh! Carol'

Neil Sedaka, hit-kantautor čiji su dječački sopran i zarazne melodije obilježili rane godine rock 'n' rolla te mu osigurali drugi val uspjeha tijekom 1970-ih, preminuo je u 86. godini života. Sedaka, autor bezvremenskih hitova poput „Breaking Up Is Hard to Do“ i „Laughter in the Rain“, preminuo je u petak. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u službenom priopćenju: „Naša obitelj je shrvana iznenadnim odlaskom voljenog supruga, oca i djeda. Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima, ali prije svega – barem onima koji su imali sreću poznavati ga – nevjerojatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati.“ Detalji o uzroku smrti zasad nisu objavljeni.

Kao ključni član legendarne njujorške „tvornice hitova“ Brill Building, Sedaka je u suradnji s tekstopiscem i susjedom iz djetinjstva Howardom Greenfieldom stvarao pjesme koje su savršeno utjelovile tinejdžersku nevinost ere nakon Elvisa, a prije Beatlesa. Krajem pedesetih i početkom šezdesetih nizali su uspjehe poput „Happy Birthday Sweet Sixteen“, „Calendar Girl“ i „Oh! Carol“, posvećenu njegovoj srednjoškolskoj ljubavi Carole King. Upravo u Brill Buildingu, Sedaka i Greenfield radili su uz bok tadašnjim nadolazećim talentima kao što su Neil Diamond, Paul Simon i sama Carole King. „Neil Sedaka je bio nevjerojatno talentiran i inspirirao me da slijedim svoj san o pisanju pjesama“, objavila je King u petak na svom Facebook profilu, uz izraze sućuti obitelji. Micky Dolenz iz grupe The Monkees također se oprostio od glazbenika, istaknuvši na Instagramu kako je Sedaka bio „jedan od onih rijetkih autora koji su mogli apsolutno sve“.

U razdoblju od 1959. do 1962. godine, Sedaka je imao čak deset pjesama u Top 10, uključujući „Next Door to an Angel“. Međutim, sredinom šezdesetih, zvuk Brill Buildinga, snažno oslonjen na ulični doo-wop, potisnut je s ljestvica pod naletom British Invasion-a predvođenog Beatlesima, te kasnijim usponom psihodelije i protestne glazbe. Uslijedilo je trinaest godina koje je sam Sedaka opisao kao „boravak u divljini“. Ipak, doživio je renesansu sredinom sedamdesetih zahvaljujući potpori Eltona Johna. Nakon što se Sedaka s obitelji preselio u Englesku, John ga je potpisao za svoju etiketu Rocket Records, što je rezultiralo povratničkim albumom „Sedaka’s Back“.

Pod okriljem Rocket Recordsa, Sedaka je s novim partnerom Philipom Codyjem ponovno zasjeo na vrhove ljestvica s pjesmama „Bad Blood“ i „Laughter in the Rain“. Ostvario je i rijedak podvig s pjesmom „Breaking Up Is Hard to Do“ – originalna brza verzija bila je broj jedan 1962., a spora baladna verzija ponovila je taj uspjeh 1975. godine.

Između 1972. i 1976. snimio je pet albuma s hitovima poput „Standing on the Inside“ i „Our Last Song Together“, potonja posvećena prekidu suradnje s Greenfieldom, s kojim je počeo pisati još kao trinaestogodišnjak. Iako je uvršten u Songwriters Hall of Fame, Rock & Roll Hall of Fame mu je izmakao unatoč brojnim peticijama obožavatelja. Neil Sedaka se 1962. vjenčao sa suprugom Lebom s kojom je imao dvoje djece. Kći Dara snimila je s njim uspješan duet „Should’ve Never Let You Go“ 1980. godine, ali se nije nastavila profesionalno baviti glazbom, dok je sin Marc uspješan filmski i televizijski scenarist.