DRAMA U MILANU

VIDEO Kontroverzni zaručnik jedne od najljepših sportašica svijeta plakao, a evo i zašto

Winter Olympics - Jutta Leerdam Wins Gold At Speed Skating 1000M
Foto: Utrecht Robin/ABACA/ABACA
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 09:08

Nizozemska brza klizačica Jutta Leerdam osvojila je svoje prvo olimpijsko zlato u utrci na 1000 metara, postavivši pritom i novi olimpijski rekord. Njezinu pobjedu na Igrama u Milanu s tribina je pratio zaručnik Jake Paul, čije su suze obišle svijet

Nizozemska senzacija brzog klizanja, Jutta Leerdam, ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, osvojivši zlatnu medalju u disciplini na 1000 metara. U nevjerojatno napetoj utrci Leerdam ne samo da je osigurala svoje prvo olimpijsko zlato, ispravivši tako srebro iz Pekinga 2022., već je postavila i novi olimpijski rekord s vremenom 1:12.31. Njezin trijumf donio je i prve medalje za Nizozemsku na ovim Igrama, a cijeli je događaj bio nabijen emocijama.

Prava drama odvijala se u posljednjim trenucima natjecanja. Samo nekoliko minuta prije nastupa Leerdam, njezina timska kolegica Femke Kok srušila je olimpijski rekord, postavivši ljestvicu nevjerojatno visoko. Kližući u posljednjem paru protiv braniteljice naslova Miho Takagi, Leerdam je bila pod ogromnim pritiskom. Iako je startala nešto sporije, pokazala je nevjerojatnu snagu te ubrzala u drugom i trećem krugu kako bi na kraju nadmašila vrijeme svoje sunarodnjakinje za 28 stotinki.

Dok je Leerdam jurila prema pobjedi, sve su oči bile uprte i u njezinog zaručnika, američkog boksača i influencera Jakea Paula. Kamere su zabilježile trenutak u kojem je, nakon što je Jutta prešla cilj, počeo nekontrolirano plakati od sreće. - Moja beba je upravo postavila olimpijski rekord. Ne mogu prestati plakati. Uspjela si, ljubavi moja - napisao je na društvenim mrežama. Kasnije je čak prekinuo jedan od njezinih intervjua kako bi je zagrlio, a ona mu je odmah nakon utrke s leda poslala poljubac. Par, zaručen od ožujka 2025., tako je postao glavna priča dana na Igrama u Milanu.

Podsjetimo, Jake Paul, kontroverzni 29-godišnji Amerikanac koji je svoje ime izgradio na Vineu i YouTubeu fenomenalno je iskoristio svoju enormnu slavu koju je izgradio na internetu s desecima milijuna pretplatnika i milijardama pregleda, tome je dodao mukotrpan rad u ringu te službeno postao rangirani profesionalni boksač po WBA verziji. Nakon pobjede protiv bivšeg svjetskog WBC prvaka Julija Cesara Chaveza, Paul je po novoj ljestvici Svjetske boksačke asocijacije postao legitiman izazivač za naslov svjetskog prvaka u kruzer-kategoriji, u kojoj su prvaci bili boksači poput Evandera Holyfielda, Oleksandra Usika i Davida Hayea.
Jutta Leerdam Jake Paul Zimske olimpijske igre showbiz

