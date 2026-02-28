Naši Portali
podigla temperaturu

VIDEO Lidija Bačić u badiću ubrzava puls, pjevačica zaplesala pred kamerom i izazvala lavinu komentara

Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 14:35

U prvom planu je njezina zavidna figura, naglašena crnim bikinijem s bijelim točkicama. Atraktivna pjevačica zavodljivo pleše pred kamerom, a u ruci drži sandale s visokom potpeticom istog uzorka, dok se u pozadini čuju taktovi pjesme

Popularna splitska pjevačica Lidija Bačić, poznatija kao Lille, ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, u kojoj pozira u minijaturnom bikiniju, zaintrigirala je pratitelje.  Lidija je objavila kratki video sa, po svemu sudeći, profesionalnog snimanja. U prvom planu je njezina zavidna figura, naglašena crnim bikinijem s bijelim točkicama. Atraktivna pjevačica zavodljivo pleše pred kamerom, a u ruci drži sandale s visokom potpeticom istog uzorka, dok se u pozadini čuju taktovi pjesme. Objava je stigla bez ikakvog opisa, čime je Lille pustila da slika i zvuk govore sami za sebe, a njezini obožavatelji odmah su prepoznali o čemu je riječ.

Naime, glazbena podloga u videu nije odabrana slučajno. Riječ je o njezinoj najnovijoj pjesmi "Vučji osmijeh", koja je objavljena samo dva dana prije ovog provokativnog videa, točnije 25. veljače. Pjesma, opisana kao emotivna himna ženskom prijateljstvu i međusobnoj podršci, ujedno je i najavni singl za njezin nadolazeći dvostruki album ambicioznog naziva Savršeni kaos. Ovim potezom Lidija je još jednom dokazala da je majstorica samopromocije, vješto spajajući svoj prepoznatljivi vizualni identitet s novim glazbenim projektima.

FOTO Guza u prvom planu! Lidija Bačić zapalila Instagram u koži od glave do pete, komentari ne staju
Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
1/26

Ispod objave su se u samo nekoliko sati zaredali deseci komentara, a obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Uz brojne emotikone vatre i srca, nizali su se komplimenti poput "Slatka si" i "Onda ti budi pametan??", dok su mnogi jednostavno poručili da pjevačica izgleda bolje no ikad. Reakcije jasno pokazuju da Lidija i dalje suvereno vlada domaćom scenom te da njezina publika s nestrpljenjem iščekuje svaki novi korak, bilo da se radi o glazbi ili atraktivnim fotografijama po kojima je poznata.
