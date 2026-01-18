Naši Portali
GORDANA BOBAN

Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Zbog jedne epizode više nije htjela glumiti u seriji

Foto: Youtube Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
18.01.2026.
u 20:20

Iako su Mustafa Nadarević i Senad Bašić briljirali u glavnim ulogama, seriju su obogatili i brojni pamtljivi sporedni likovi. Među njima se posebno istaknula tajnica Ivana, koju je utjelovila glumica Gordana Boban

"Lud, zbunjen, normalan" već više od  petnaest godina slovi kao jedna od najpopularnijih humorističnih serija u regiji. Scenarist Feđa Isović majstorski je dočarao suživot tri generacije obitelji Fazlinović pod istim krovom, kreirajući niz urnebesnih situacija koje su tijekom 13 sezona oduševljavale publiku. Iako su Mustafa Nadarević i Senad Bašić briljirali u glavnim ulogama, seriju su obogatili i brojni pamtljivi sporedni likovi. Među njima se posebno istaknula tajnica Ivana, koju je utjelovila glumica Gordana Boban.

Nakon 50 epizoda, Boban je iznenada napustila seriju, a razloge svog odlaska iz ove regionalno popularne produkcije naknadno je otkrila u intervjuu.

– Ostavila sam je jer je jedna epizoda, po mome mišljenju, bila potpuno neprikladna. Od 54. epizode pa dalje bilo je puno epizoda s vrlo kontroverznim sadržajem. Mogu reći da sam jako sretna jer uvijek slušam svoj unutarnji glas. Imate neki okvir u kojem pokušavate ne mijenjati svoje moralne vrijednosti ili ponašanje. Slušate svoj instinkt u vezi s time što je dobro, a što nije. Dakle, jako sam sretna što sam učinila taj korak – ispričala je Gordana. Otkrila je tom prilikom i konkretan razlog koji ju je naveo na ovu odluku.

– Epizoda o kojoj govorim zapravo je bila o seksualnom zlostavljanju. Dakle, termin silovanje u obiteljskoj seriji koja se prikazuje u 20 sati, prema mojim moralnim mjerilima, za veliki broj gledatelja među kojima je mnogo djece, zbilja nije prikladan – rekla je Boban.

Ona je seriju snimala od 2007. do 2009. godine. Nakon odlaska iz serije nastavila se baviti glumom. Domaća je publika Gordanu gledala tijekom BOK Festivala u Bjelovaru gdje je s Kamernim teatrom 55 izvela predstavu “Sjećaš li se Doli Bel” autora Abdulaha Sidrana i u režiji Kokana Mladenovića, a u kojoj Gordana igra lik Sene Zolj.

serija Nova TV Lud, zbunjen, normalan televizija showbiz

Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:56 18.01.2026.

"Mustafa Nadarević i Senad Bašić briljirali u glavnim ulogama" Hej, dali je autor pogedao tu seriju, bar jedan dio. Trecerazredni jadnojadni amaterski dilenatizam se sada zove "briliranjem"? Dalje nisam ni citao.

