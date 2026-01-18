Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Zbog jedne epizode više nije htjela glumiti u seriji

"Lud, zbunjen, normalan" već više od petnaest godina slovi kao jedna od najpopularnijih humorističnih serija u regiji. Scenarist Feđa Isović majstorski je dočarao suživot tri generacije obitelji Fazlinović pod istim krovom, kreirajući niz urnebesnih situacija koje su tijekom 13 sezona oduševljavale publiku. Iako su Mustafa Nadarević i Senad Bašić briljirali u glavnim ulogama, seriju su obogatili i brojni pamtljivi sporedni likovi. Među njima se posebno istaknula tajnica Ivana, koju je utjelovila glumica Gordana Boban.

Nakon 50 epizoda, Boban je iznenada napustila seriju, a razloge svog odlaska iz ove regionalno popularne produkcije naknadno je otkrila u intervjuu.

– Ostavila sam je jer je jedna epizoda, po mome mišljenju, bila potpuno neprikladna. Od 54. epizode pa dalje bilo je puno epizoda s vrlo kontroverznim sadržajem. Mogu reći da sam jako sretna jer uvijek slušam svoj unutarnji glas. Imate neki okvir u kojem pokušavate ne mijenjati svoje moralne vrijednosti ili ponašanje. Slušate svoj instinkt u vezi s time što je dobro, a što nije. Dakle, jako sam sretna što sam učinila taj korak – ispričala je Gordana. Otkrila je tom prilikom i konkretan razlog koji ju je naveo na ovu odluku.

– Epizoda o kojoj govorim zapravo je bila o seksualnom zlostavljanju. Dakle, termin silovanje u obiteljskoj seriji koja se prikazuje u 20 sati, prema mojim moralnim mjerilima, za veliki broj gledatelja među kojima je mnogo djece, zbilja nije prikladan – rekla je Boban.

Ona je seriju snimala od 2007. do 2009. godine. Nakon odlaska iz serije nastavila se baviti glumom. Domaća je publika Gordanu gledala tijekom BOK Festivala u Bjelovaru gdje je s Kamernim teatrom 55 izvela predstavu “Sjećaš li se Doli Bel” autora Abdulaha Sidrana i u režiji Kokana Mladenovića, a u kojoj Gordana igra lik Sene Zolj.