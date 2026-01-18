Naši Portali
PIŠE DAVOR BRUKETA

Najcjenjenija umjetnica prošle je jeseni oduševila Beč i Ljubljanu, pružila je cjelovit uvid u svoj rad

Autor
Davor Bruketa
18.01.2026.
u 19:00

Posebno mjesto zauzimaju rani radovi nastali u Beogradu, u kojima se već jasno nazire njezina spremnost na pomicanje granica i suočavanje s vlastitim strahovima. Slijedi razdoblje intenzivne suradnje s njemačkim umjetnikom i životnim partnerom Ulayem, s kojim je Abramović izvela neke od najpoznatijih body art performansa u povijesti umjetnosti.

Marina Abramović prošle je jeseni došla vrlo blizu, u Ljubljanu i Beč, s dvije izložbe koje se međusobno nadopunjuju i zajedno daju cjelovit pogled na njezin rad. U bečkom muzeju Albertina Modern otvorena je velika retrospektiva koja prati više od pedeset godina stvaralaštva Marine Abramović, od prvih radova nastalih u Beogradu 1970-ih godina do performansa koji su promijenili način na koji danas gledamo suvremenu umjetnost. Izložba nudi jasan i pregledan uvid u opus umjetnice koja je tijelo postavila u središte umjetničkog izraza, koristeći ga kao alat za istraživanje izdržljivosti, boli, povjerenja i odnosa s publikom. Kroz performanse, video radove, fotografije i instalacije, posjetitelji mogu pratiti kako se njezin rad razvijao, ali i kako su se iste teme kroz desetljeća vraćale u različitim oblicima.

