SUZANA MANČIĆ

Najpoznatija loto djevojka iskreno o estetskim zahvatima: 'Napravila sam ovo jer sam starija'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 20:40

Iako će uskoro proslaviti 70. rođendan, Suzana Mančić i dalje plijeni pažnju, a za posjeta Zagrebu otkrila je i kako održava liniju unatoč tome što je, kako kaže, veliki hedonist

Najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić, koja uskoro slavi 70. rođendan, otvoreno je progovorila o estetskim zahvatima. Mančić ne skriva estetske korekcije, no naglašava važnost umjerenosti. - Jesam korigirala neke stvari jer sam starija, a neću izgledati staro, nego lijepo za svoje godine. Lani sam napravila lifting donjeg dijela lica i vrata - otkrila je u razgovoru za IN Magazin. Ipak, jasno je povukla granicu: - Nisam dirala usne ni jagodice. Moje lice je moj zaštitni znak - tvrdi Suzana, koja je posebno kritična prema trendu u Srbiji, gdje su korekcije postale "obavezne, što nije dobro jer sve žene liče jedna na drugu".

Iskreno progovara i o borbi s kilogramima. - Problem je što ja volim jesti, a volim i popiti, nemojte se ljutiti, ja to iskreno kažem i to se sve negdje slaže. Svako desetljeće donese neke promjene, neke kilograme, onda mi žene dobijemo na gabaritu kad smo trudne, kad rađamo, kad prolazimo kroz menopauzu - priznala je.

FOTO Bivša loto djevojka ovim outfitom ukrala je pažnju na dodjeli nagrada Timeless Beauty
Život na relaciji Srbija-Grčka s mužem, grčkim bankarom, dodatno je izazovan. - Grci jedu, stalno se ide po restoranima, piju se vrhnuska vina i ja se uvijek s tog ljetovanja vratim s 5 kg viška - zbog čega, kako kaže, primjenjuje drastične metode za mršavljenje: - Ja nisam karakter koji se može unormaliti i balansirati ishranu tako da jedem, jedem, a onda kažem e sad je kraj, e sad ćeš, Mančićka,  umrijeti od gladi - otkriva bivša loto djevojka Suzana Mančić.

Za posjeta Zagrebu zablistala je u bijeloj kombinaciji, a priznaje da savjete o odijevanju danas prima samo od kćeri. - Više me nema tko savjetovati osim mojih kćerki, one imaju dobar ukus, ali ja otvorim ormar i sve ispadne van pa kažem, valjda se od svega ovog mora naći nešto - ispričala je u svom prepoznatljivom stilu Mančić.

Kad podvuče crtu, najbolje se osjećala u zrelim godinama, od 45. do 60. - To je bio vrhunac moje ženstvenosti, intelekta, svega - smatra Suzana. To je bilo razdoblje nakon što je završila s gradnjom karijere i brakovima. - Kad sam se razvela, rekla sam: Svijet je moj - zaključila je.
showbiz estetski zahvati loto djevojka Suzana Mančić

Avatar argus100
argus100
21:06 17.01.2026.

Oooo oo, dugo ste izdržali bez objave o dotičnoj. Jeste je iz formalna izvadili?

