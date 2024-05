VIDEO Svjetska zvijezda stiže u Hrvatsku: 'Veselim se što ću uživo slušati Baby Lasagnu'

John Newman, jedan od headlinera drugog dana Sea Star Festivala u Umagu, zablistat će na Tesla Main Stageu ovoga svibnja u impresivnoj laguni Stella Maris. Bit će to drugi put da ovaj fantastični glazbeni multitasker nastupa u Hrvatskoj. DJ, producent i kantautor svojim će jedinstvenim stilom i globalnim megahitovima uveličati šesto izdanje festivala i s publikom uplesati u ljeto. Newman je postao svjetska zvijezda 2013. godine debitantskim singlom "Love Me Again", a nakon još nekoliko hitova povukao se sa scene. Vratio se nakon pandemije koronavirusa kao DJ te će u Umagu nastupiti u hibridnom formatu, kao pjevač i DJ.

U video intervjuu Newman nam je otkrio sve o svom nastupu, ispričao kako se borio s depresijom, ali i da jedva čeka vidjeti nastup Baby Lasagne, o kojem svi pričaju. Pogledajte video: