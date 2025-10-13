VIDEO Prizori od kojih ćete se naježiti! Halidov veliki hit zasvirao ispred Eiffelovog tornja

Glumac Enis Bešlagić na svom je Instagram profilu podijelio emotivnu snimku oproštaja od Halida Bešlića u srcu Francuske. Ispred monumentalnog Eiffelovog tornja okupila se grupa obožavatelja s bosanskohercegovačkim zastavama. U tišini su slušali bezvremenske stihove pjesme "Čardak", stvarajući prizor koji svjedoči o dubokom tragu što ga je Halid ostavio na generacije slušatelja, daleko izvan granica domovine.

Pariz je bio samo jedan od više od 60 gradova koji su se u subotu pridružili globalnom oproštaju. Inicijativa koju je pokrenuo Bešlagić ujedinila je ljude na različitim kontinentima u zajedničkoj tuzi, ali i slavlju života i glazbe neponovljivog pjevača. Gradskim trgovima odjekivale su Halidove pjesme dok su se obožavatelji prisjećali čovjeka koji je svojim glasom spajao ljude.

Ipak, centralni i najveličanstveniji ispraćaj organiziran je u Halidovom rodnom Sarajevu. Ispred Vječne vatre okupilo se više od 20.000 ljudi kako bi posljednji put pozdravili svog sugrađanina. Rijeka ljudi ispunila je središte grada, a suze i pjesma stopile su se u jedno, potvrđujući da je Bešlić bio i ostao simbolom Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

FOTO Emotivne scene! Počelo okupljanje obožavatelja Halida Bešlića, od glazbenika će se oprostiti pjesmom

Na emotivnom skupu u Sarajevu od legende su se oprostili njegovi dugogodišnji prijatelji i suradnici poput Hanke Paldum i Emira Hadžihafizbegovića. Najdirljiviji trenutak uslijedio je kada je pred masu stao Halidov sin, Dino Bešlić. On se u ime obitelji zahvalio svima na veličanstvenom ispraćaju, ističući kako takva ljubav naroda pokazuje da će njegov otac zauvijek živjeti kroz svoje pjesme.