U PARIZU

VIDEO Prizori od kojih ćete se naježiti! Halidov veliki hit zasvirao ispred Eiffelovog tornja
13.10.2025.
u 12:08

Glazbena legenda Halid Bešlić ispraćen je u vječnost diljem svijeta, a prizor iz Pariza posebno je odjeknuo. Na inicijativu glumca Enisa Bešlagića, obožavatelji su se okupili ispred Eiffelovog tornja kako bi uz pjesmu "Čardak" odali počast voljenom pjevaču.

Glumac Enis Bešlagić na svom je Instagram profilu podijelio emotivnu snimku oproštaja od Halida Bešlića u srcu Francuske. Ispred monumentalnog Eiffelovog tornja okupila se grupa obožavatelja s bosanskohercegovačkim zastavama. U tišini su slušali bezvremenske stihove pjesme "Čardak", stvarajući prizor koji svjedoči o dubokom tragu što ga je Halid ostavio na generacije slušatelja, daleko izvan granica domovine.

Pariz je bio samo jedan od više od 60 gradova koji su se u subotu pridružili globalnom oproštaju. Inicijativa koju je pokrenuo Bešlagić ujedinila je ljude na različitim kontinentima u zajedničkoj tuzi, ali i slavlju života i glazbe neponovljivog pjevača. Gradskim trgovima odjekivale su Halidove pjesme dok su se obožavatelji prisjećali čovjeka koji je svojim glasom spajao ljude.

Ipak, centralni i najveličanstveniji ispraćaj organiziran je u Halidovom rodnom Sarajevu. Ispred Vječne vatre okupilo se više od 20.000 ljudi kako bi posljednji put pozdravili svog sugrađanina. Rijeka ljudi ispunila je središte grada, a suze i pjesma stopile su se u jedno, potvrđujući da je Bešlić bio i ostao simbolom Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

FOTO Emotivne scene! Počelo okupljanje obožavatelja Halida Bešlića, od glazbenika će se oprostiti pjesmom
1/14

Na emotivnom skupu u Sarajevu od legende su se oprostili njegovi dugogodišnji prijatelji i suradnici poput Hanke Paldum i Emira Hadžihafizbegovića. Najdirljiviji trenutak uslijedio je kada je pred masu stao Halidov sin, Dino Bešlić. On se u ime obitelji zahvalio svima na veličanstvenom ispraćaju, ističući kako takva ljubav naroda pokazuje da će njegov otac zauvijek živjeti kroz svoje pjesme.

Poznat datum komemoracije i posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića
