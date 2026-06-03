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NOGOMETNI SPEKTAKL

Jeste li znali da stric Jakova Jozinovića postaje lice Svjetskog prvenstva na HRT-u? Evo što će raditi

Zagreb: Party u klubu Kontesa nakon dodjele Večernjakove ruže
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 18:58

Bivši nogometaš Darko Jozinović, stric trenutačno najpopularnijeg mladog pjevača Jakova Jozinovića, pridružuje se stručnom timu HRT-a

Hrvatska radiotelevizija (HRT) pojačava svoj tim za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Americi angažmanom Darka Jozinovića, proslavljenog bivšeg nogometaša i cijenjenog trenera. Široj javnosti posljednjih mjeseci poznatiji kao stric glazbene senzacije Jakova Jozinovića, Darko će biti stručni komentator u emisiji "Americana". Darko Jozinović nije novo lice za gledatelje, jer se već dokazao kao analitičar u emisiji "Stadion", gdje komentira HNL. Darko je u svojoj igračkoj karijeri ostavio dubok trag u klubovima poput Cibalije i Hajduka, što mu daje potreban kredibilitet za analizu nogometnih utakmica. Zanimljivo je da njegov nećak Jakov rijetko govori o obitelji, no fizička sličnost sa stricem je očita, što je već dodatno zaintrigiralo javnost.

Foto: HRT screenshot

Nogometna tradicija u obitelji Jozinović je snažna, jer je i Jakovljev otac, Ivica, također bio nogometaš vinkovačke Cibalije. Unatoč tome, mladi pjevač nikada nije krenuo njihovim stopama. Priznao je kako je "uvijek išao kontra" te da ga nogomet nikada nije privlačio kao primarni interes. Umjesto travnatog terena, izabrao je onaj zemljani, pa je čak šest godina trenirao tenis prije nego što se potpuno posvetio glazbi.

FOTO Jeste li znali da Jakov Jozinović ima slavnog strica? Malo tko bi ih povezao
Zagreb: Party u klubu Kontesa nakon dodjele Večernjakove ruže
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Nova emisija "Americana" bit će središnje mjesto praćenja prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Emitirat će se 40 dana na HTV 2, s početkom 10. lipnja, a vodit će je Marko Šapit i Valentina Miletić. Uz Jozinovića, u studiju će se izmjenjivati i drugi stručnjaci poput Samira Toplaka, Željka Sopića i Antona Samovojske.

Gledatelje očekuje potpuni uvid u rekordno izdanje Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice, jer HRT prenosi baš sve dvoboje. Hrvatska se nalazi u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom, a prvi okršaj ima protiv Engleza 17. lipnja. Spektakl traje sve do velikog finala zakazanog za 19. srpnja.

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Ključne riječi
Darko Jozinović Jakov Jozinović americana HRT svjetsko prvenstvo showbiz

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