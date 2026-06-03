RTL-ov novinar i studentica matematike briljirali u rođendanskoj 'Potjeri' i osvojili 14.500 eura

Jubilarna emisija Potjere protekla je u znaku rođendanskog slavlja lovkinje Morane Zibar. Voditelj i natjecatelji dočekali su je pjesmom, a lovkinja je pred kamere stigla u prigodnom rođendanskom izdanju.

Prvi je pred voditelja stao kapetan ekipe Josip Buklijaš, 31-godišnji magistar matematike iz Vrgorca, gledateljima poznat kao jedan od triju znalaca iz Milijunaša. U brzoj je minuti osvojio 3.000 eura zahvaljujući šest točnih odgovora, a zatim hrabro prihvatio višu ponudu od 11.000 eura. Ipak, Morana je ovoga puta bila uspješnija i Josip je ostao bez mjesta u završnoj potjeri.

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Nakon njega nastupio je Petar Panjkota, gledateljima poznat kao novinar RTL Direkta, za kojeg je Morana istaknula da se poznaju još iz vremena prvih zagrebačkih pub-kvizova. Petar je u minuti osvojio 1.500 eura. Odabrao je višu ponudu od 5.500 eura i uspio je obraniti pred lovkinjom.

Dobar niz ekipe nastavio se dolaskom Tamare Matuško, 24-godišnje studentice matematike iz Metkovića koja se u Potjeru vratila nakon pet godina. U brzoj minuti osvojila je 2.500 eura, a potom prihvatila višu ponudu od 9.000 eura. Uspješno ju je obranila na ploči pa su ona i Petar u zajedničku blagajnu donijeli ukupno 14.500 eura.

Posljednji je igrao Ivica Cilar, 46-godišnji informatičar iz Čakovca, koji se u kviz vratio nakon četiri godine. Sa šest točnih odgovora osvojio je 3.000 eura i hrabro se odlučio za višu ponudu od 11.000 eura, no nije uspio pobjeći Morani.

U završnoj potjeri našli su se Petar i Tamara koji su pred lovkinjom imali devet koraka prednosti. Nisu briljirali u svojoj završnoj potjeri, ali su koncentrirano odigrali Moraninu završnu potjeru i vratili je na tri od šest pitanja na koja ona nije ponudila točne odgovore. Na kraju su iz studija izašli kao pobjednici podijelivši vrijedan iznos od 14.500 eura!