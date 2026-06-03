Poznati novinar nakon pobjede u Potjeri: 'Kiksao sam više nego što sam mislio da hoću'

Poznato lice RTL Direkta Petar Panjkota i studentica matematike Tamara Matuško zajedno su obilježili jubilarno 1850. izdanje Potjere, u emisiji HRT-a koja je donijela uzbuđenje, preokrete i na kraju zajedničku pobjedu vrijednu 14.500 eura.

Panjkota je reporter s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, poznato lice emisije Direkt Mojmire Pastorčić, ali i veliki ekspert za vanjsku politiku, sport i američke predsjedničke izbore. U svojoj bogatoj karijeri radio je intervjue s brojnim političarima poput Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović, kao i slavnim sportašima poput Shaquillea O’Neala, a sada se okušao i u jednom od najpopularnijih televizijskih kvizova. - Ne bih htio umanjivati uspjeh, a uspjeh je svakako tu, ali definitivno je činjenica da se dogodio splet raznih sretnih okolnosti. Kiksao sam više puta nego što sam mislio da budem - rekao je za Net.hr.

Iako mnogi smatraju kako tremi pridonosi manjak televizijskog iskustva, Panjkota kaže kako mu ono zapravo i nije bilo od velike pomoći jednom kad su krenula pitanja. - U trenutku kada pitanje ide, moraš biti sto posto unutra i slušati svaku riječ koja se izgovara. Nekad čuješ točan odgovor koji nisi dao pa razmišljaš zašto ga se nisi sjetio, a već dolazi iduće pitanje - rekao je.

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Panjkota je posebno pohvalio svoju suigračicu, mladu studenticu Tamaru. - Ona se sjetila eukaliptusa i Ozzyja Osbournea.Bitno da su dvije glave bile, a ne samo jedna. Da sam bio sam, sigurno se ovo ne bi dogodilo - rekao je. Drago mu je što se prijavio u Potjeru, iako je godinama odgađao prijavu. Ovo mu je bio prvi televizijski kvizaški nastup, a već razmišlja o idućem izazovu.

- Definitivno razmišljam o Superpotjeri jer mislim da ima prostora za bolji nastup od ovoga - rekao je. A što će s osvojenim iznosom napraviti? - Vidjet ćemo. Sigurno neko ekstra obiteljsko putovanje, ništa pretjerano fensi, ali idemo. I za dijete, za sina Roka. Nešto će mu se skuplje kupiti - rekao je kroz smijeh.

Podsjetimo, lovkinja Morana je istaknula da se poznaju još iz vremena prvih zagrebačkih pub-kvizova. Petar je u minuti osvojio 1.500 eura. Odabrao je višu ponudu od 5.500 eura i uspio je obraniti pred lovkinjom. U završnoj potjeri našli su se Petar i Tamara koji su pred lovkinjom imali devet koraka prednosti. Nisu briljirali u svojoj završnoj potjeri, ali su koncentrirano odigrali Moraninu završnu potjeru i vratili je na tri od šest pitanja na koja ona nije ponudila točne odgovore. Na kraju su iz studija izašli kao pobjednici podijelivši vrijedan iznos od 14.500 eura!