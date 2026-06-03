Poznati novinar nakon pobjede u Potjeri: 'Kiksao sam više nego što sam mislio da hoću'

Poznato lice RTL Direkta Petar Panjkota i studentica matematike Tamara Matuško zajedno su obilježili jubilarno 1850. izdanje Potjere, u emisiji HRT-a koja je donijela uzbuđenje, preokrete i na kraju zajedničku pobjedu vrijednu 14.500 eura.
Panjkota je reporter s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, poznato lice emisije Direkt Mojmire Pastorčić, ali i veliki ekspert za vanjsku politiku, sport i američke predsjedničke izbore. U svojoj bogatoj karijeri radio je intervjue s brojnim političarima poput Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović, kao i slavnim sportašima poput Shaquillea O’Neala, a sada se okušao i u jednom od najpopularnijih televizijskih kvizova. - Ne bih htio umanjivati uspjeh, a uspjeh je svakako tu, ali definitivno je činjenica da se dogodio splet raznih sretnih okolnosti. Kiksao sam više puta nego što sam mislio da budem - rekao je za Net.hr.
Iako mnogi smatraju kako tremi pridonosi manjak televizijskog iskustva, Panjkota kaže kako mu ono zapravo i nije bilo od velike pomoći jednom kad su krenula pitanja. - U trenutku kada pitanje ide, moraš biti sto posto unutra i slušati svaku riječ koja se izgovara. Nekad čuješ točan odgovor koji nisi dao pa razmišljaš zašto ga se nisi sjetio, a već dolazi iduće pitanje - rekao je.FOTO Samanta iz 'Života na vagi' proslavila rođendan, nije se odvajala od svog novog partnera
Panjkota je posebno pohvalio svoju suigračicu, mladu studenticu Tamaru. - Ona se sjetila eukaliptusa i Ozzyja Osbournea.Bitno da su dvije glave bile, a ne samo jedna. Da sam bio sam, sigurno se ovo ne bi dogodilo - rekao je. Drago mu je što se prijavio u Potjeru, iako je godinama odgađao prijavu. Ovo mu je bio prvi televizijski kvizaški nastup, a već razmišlja o idućem izazovu.
- Definitivno razmišljam o Superpotjeri jer mislim da ima prostora za bolji nastup od ovoga - rekao je. A što će s osvojenim iznosom napraviti? - Vidjet ćemo. Sigurno neko ekstra obiteljsko putovanje, ništa pretjerano fensi, ali idemo. I za dijete, za sina Roka. Nešto će mu se skuplje kupiti - rekao je kroz smijeh.
Podsjetimo, lovkinja Morana je istaknula da se poznaju još iz vremena prvih zagrebačkih pub-kvizova. Petar je u minuti osvojio 1.500 eura. Odabrao je višu ponudu od 5.500 eura i uspio je obraniti pred lovkinjom. U završnoj potjeri našli su se Petar i Tamara koji su pred lovkinjom imali devet koraka prednosti. Nisu briljirali u svojoj završnoj potjeri, ali su koncentrirano odigrali Moraninu završnu potjeru i vratili je na tri od šest pitanja na koja ona nije ponudila točne odgovore. Na kraju su iz studija izašli kao pobjednici podijelivši vrijedan iznos od 14.500 eura!Oženio se Martin Erlić, mladenka objavila fotografiju iz crkve