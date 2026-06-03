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DIVLJE PČELE

Napetost u Vrilu na vrhuncu! Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija

Foto: RTL
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 18:00

Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a pred gledateljima je finalni tjedan sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Večeras od 20.15 sati slijedi još jedna napeta epizoda. Vukasi završe s davanjem iskaza tužitelju. Marko je neodlučan, a Veljko nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti

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Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.  Čavka daje Vici ponudu u želji da ovaj otkupi njegovo zemljište. Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija.
Mirjana daje Cviti do znanja gdje joj je mjesto, a njoj postane jasno na što su Vukasi sve spremni.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

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Ključne riječi
Divlje pčele RTL showbiz

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