Napetost u Vrilu na vrhuncu! Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a pred gledateljima je finalni tjedan sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Večeras od 20.15 sati slijedi još jedna napeta epizoda. Vukasi završe s davanjem iskaza tužitelju. Marko je neodlučan, a Veljko nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti.FOTO Fotka iz prošlosti iznenadila sve! Evo kako je negativac iz 'Divljih pčela' izgledao kao mladić
Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto. Čavka daje Vici ponudu u želji da ovaj otkupi njegovo zemljište. Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija.
Mirjana daje Cviti do znanja gdje joj je mjesto, a njoj postane jasno na što su Vukasi sve spremni.
Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.Oženio se Martin Erlić, mladenka objavila fotografiju iz crkve