Najnagrađivanija domaća agencija vratila se u domaće vlasništvo, a ima i novo ime: 'Već imamo brojne ponude za suradnju'

Kreativna agencija koju smo dosad znali pod imenom Bruketa&Žinić&Grey od danas se službeno zove Bruketa&. Kako su objavili na društvenim mrežama sada su potpuno u domaćem vlasništvu. "Najnagrađivanija hrvatska agencija vraća se u domaće vlasništvo i postaje Bruketa&. Nakon gotovo deset godina unutar globalne mreže Grey, agencija dosad poznata kao Bruketa&Žinić&Grey nastavlja rad kao nezavisna, u potpuno domaćem vlasništvu i pod novim imenom – Bruketa&. Znak „&“ namjerno ostaje otvoren: za nove ideje, nove suradnje i ulazak ključnih ljudi agencije u partnersku strukturu", stoji u priopćenju.

"Godine unutar globalne mreže donijele su nam dragocjeno iskustvo i kontakte. No današnje vrijeme traži veću agilnost, fleksibilnost i brzinu. Zahvalni smo svim klijentima koji su nas aktivno podržali u ovoj transformaciji, kao i svim zaposlenicima, partnerima i suradnicima koji su sudjelovali u procesu povratka agencije u domaće vlasništvo“, izjavio je Davor Bruketa koji je za Večernji list potvrdio i da su svi zaposlenici ostali na okupu, te da imaju i otvorene natječaje za dva radna mjesta.

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– Mogu vam potvrditi da smo danas već dobili brojne ponude za suradnju ne samo iz Hrvatske nego i iz cijele regije, a svi dosadašnji klijenti ostali su uz nas – kazao nam je Bruketa i najavio brojne projekte koji su u pripremi.

Podsjetimo, Davor Bruketa i Nikola Žinić agenciju su osnovali 1995. godine. Agencija je od 2017. godine bila dio WPP grupe, a Žinić je u travnju izašao iz vlasničke i upravljačke strukture. Žinić je odluku opisao kao prirodan profesionalni korak. "Uz međusobno poštovanje i veliku zahvalnost na 30 godina zajedničkog rada došlo je vrijeme da se Davor i ja nastavimo odvojeno profesionalno razvijati. Odluka je donesena kao rezultat prirodnog profesionalnog puta", izjavio je.

Dodao je kako je ponosan na rad agencije i postignute rezultate. "Zajedno smo stvorili agenciju čiji je rad prepoznat i nagrađen brojnim nagradama, gradili smo tim i dugotrajne odnose s klijentima, a naše su se kampanje povezivale s ljudima na temelju humora i ljudskosti", naveo je Žinić. Davor Bruketa također se osvrnuo na dugogodišnju suradnju i najavio novo razdoblje razvoja agencije. "Falit će mi ‘Ž’ i ‘Ć’ u logotipu. Nikola i ja smo prošli puno toga zajedno. Na svemu tome sam mu iskreno zahvalan", rekao je.

Istaknuo je kako agencija ulazi u novo poglavlje s fokusom na razvoj i tehnologiju. "Otvaramo novo poglavlje – s jakim timom, novom generacijom vodstva, fokusom na širenje usluga te ubrzanim razvojem AI kompetencija. Ime će biti drukčije, tehnologija će promijeniti mnogo toga. Ambicija će ostati ista", poručio je Bruketa. Žinić ovom odlukom završava svoju formalnu ulogu u agenciji te najavljuje novo profesionalno razdoblje.